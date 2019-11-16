Директор "Интера" прибыл в Лондон договариваться по Жиру
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прилетел в Лондон на текущей неделе, чтобы договориться о приобретении нападающего "Челси" Оливье Жиру.
Контракт Жиру с "синими" истекает в конце сезона, однако "Интер" надеется заполучить Оливье уже в январе, заманив 33-летнего француза возможностью играть регулярно.
Правда, для переезда в Милан Жиру придется поумерить свои запросы по зарплате — сейчас экс-игрок "Арсенала" получает 6.8 млн. фунтов в год, и это слишком много для "Интера".
У Аузилио, посетившего победный для сборной Англии матч против Черногории в минувший четверг (7:0), есть и другие дела в Лондоне.
Как сообщает Tuttosport, на радаре у "Интера" находятся звезды "Тоттенхэма" Ян Вертонген и Кристиан Эриксен, чьи контракты тоже истекают в конце сезона.
16.11.2019 22:00
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