Директор "Интера" прибыл в Лондон договариваться по Жиру

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прилетел в Лондон на текущей неделе, чтобы договориться о приобретении нападающего "Челси" Оливье Жиру.

Контракт Жиру с "синими" истекает в конце сезона, однако "Интер" надеется заполучить Оливье уже в январе, заманив 33-летнего француза возможностью играть регулярно.



Правда, для переезда в Милан Жиру придется поумерить свои запросы по зарплате — сейчас экс-игрок "Арсенала" получает 6.8 млн. фунтов в год, и это слишком много для "Интера".



У Аузилио, посетившего победный для сборной Англии матч против Черногории в минувший четверг (7:0), есть и другие дела в Лондоне.



Как сообщает Tuttosport, на радаре у "Интера" находятся звезды "Тоттенхэма" Ян Вертонген и Кристиан Эриксен, чьи контракты тоже истекают в конце сезона.