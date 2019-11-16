Тренер Косово пошутил, что его команда сломает ногу Стерлингу
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд пошутил, что единственный способ остановить Рахима Стерлинга — сломать вингеру "Манчестер Сити" ногу.
Пропустив победу 7:0 над сборной Черногории в минувший четверг из-за стычки с Джо Гомесом, в воскресенье предельно мотивированный Стерлинг вернется в основу англичан.
Шалланд считает это плохой новостью для своей команды, опасаясь, что в рамках правил Рахима остановить не удастся.
"Для нас это определенно нехорошая новость. Вдвойне плохо, что Стерлинг является одним из лучших в мире на своей позиции, и он будет мотивирован случившимся перед первым матчем. Кроме того, на месте Стерлинга я бы попытался показать хорошее поведение".
"Мы отлично знаем, каков их атакующий потенциал, и единственный способ для Косово остановить Англию — сделать это за счет коллективной работы, а не индивидуально".
"Мы четко помним по первому матчу, что Стерлинга невозможно остановить, если дать ему свободное пространство. В том матче он пробежал 460 метров на максимальной скорости".
"К примеру, в нашем матче против Чехии их лучший игрок пробежал на максимальной скорости 200 метров, хотя и это хороший показатель. Мы можем найти решение только сообща. Или сломать ему ногу!"
"Однако сломать ногу — это не в нашем стиле, мы слишком добры. У нас очень, очень, очень добрая команда, но это не проблема, если мы играем сообща", — цитирует Шалланда Sky Sports.
16.11.2019 21:00
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Так себе шутеечка. Пеп снизойдет на говно, если Стерлинг там получит травму.
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