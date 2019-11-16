Тренер Косово пошутил, что его команда сломает ногу Стерлингу

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд пошутил, что единственный способ остановить Рахима Стерлинга — сломать вингеру "Манчестер Сити" ногу.

Пропустив победу 7:0 над сборной Черногории в минувший четверг из-за стычки с Джо Гомесом, в воскресенье предельно мотивированный Стерлинг вернется в основу англичан.



Шалланд считает это плохой новостью для своей команды, опасаясь, что в рамках правил Рахима остановить не удастся.



"Для нас это определенно нехорошая новость. Вдвойне плохо, что Стерлинг является одним из лучших в мире на своей позиции, и он будет мотивирован случившимся перед первым матчем. Кроме того, на месте Стерлинга я бы попытался показать хорошее поведение".



"Мы отлично знаем, каков их атакующий потенциал, и единственный способ для Косово остановить Англию — сделать это за счет коллективной работы, а не индивидуально".



"Мы четко помним по первому матчу, что Стерлинга невозможно остановить, если дать ему свободное пространство. В том матче он пробежал 460 метров на максимальной скорости".



"К примеру, в нашем матче против Чехии их лучший игрок пробежал на максимальной скорости 200 метров, хотя и это хороший показатель. Мы можем найти решение только сообща. Или сломать ему ногу!"



"Однако сломать ногу — это не в нашем стиле, мы слишком добры. У нас очень, очень, очень добрая команда, но это не проблема, если мы играем сообща", — цитирует Шалланда Sky Sports.