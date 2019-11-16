Агент допускает уход Торрейры из "Арсенала"

Агент полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры заявил, что допускает уход своего клиента из клуба.

В этом сезоне Торрейра отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



Также нельзя не отметить, что 23-летний уругваец перестал играть чистого опорника, и именно это решение главного тренера Унаи Эмери печалит его больше всего и наводит на мысли об уходе из "Арсенала".



"В футболе возможно всякое. Торрейра счастлив в "Арсенале", хотя он не рад изменению своей роли".



"Правда, стоит сказать, что вся команда выступает неважно в этом году. Но я верю, что "Арсенал" хочет сохранить его", — сообщил агент Раффаэле Бентакур радиостанции Marte.