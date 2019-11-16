Глен Джонсон не верит, что Моуриньо возглавит "Арсенал"

Бывший защитник "Челси" и "Ливерпуля" Глен Джонсон не ожидает, что Жозе Моуриньо возглавит "Арсенал".

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" в декабре Моуриньо считается одним из фаворитов на замену главному тренеру "канониров" Унаи Эмери.



Однако Джонсон, поработавший с Моуриньо в "Челси", думает, что португальский специалист еще немного подождет с возвращением в футбол.



"В данный момент Жозе Моуриньо затаился. Он остается терпеливым и знает, что в футболе все может быстро поменяться — работа, которой ничего не угрожает сейчас, может стать вакантной через два месяца".



"Арсенал" и "Тоттенхэм" — это два места, где двери могут открыться раньше, но я не представляю его в "Арсенале".



"Думаю, он подождет до Рождества. После Рождества ему будет, из чего выбрать".



"Я не думаю, что он будет торопиться и возьмется за работу просто для того, чтобы она у него была", — сообщил Джонсон Daily Express.