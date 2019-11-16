Лукаку решил уйти из "Юнайтед" еще в марте

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что он принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед" еще в марте.

Присоединиться к команде Антонио Конте, который хотел его заполучить еще в "Челси", Лукаку удалось только в августе, когда "Интер" и "Юнайтед" заключили сделку стоимостью 73 миллиона фунтов.



Однако Ромелу понял, что не хочет оставаться на "Олд Траффорд" еще за пять месяцев до этого. По словам бельгийца, Оле Гуннар Сульшер отнесся к этому с пониманием.



"Я безмерно уважаю Сульшера. Он понял меня, когда в марте я сказал ему, что для меня настало время покинуть Англию".



"Я выступал в Премьер-Лиге еще 18-летним парнем, а теперь мне 26. Сульшер хотел сохранить меня, но я был готов попробовать что-нибудь новое", — сообщил Лукаку Het Belang van Limburg.