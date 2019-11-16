Куман объяснил провал Депая в "Юнайтед"

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объяснил, почему вингеру Мемфису Депаю в свое время не удалось заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в своей карьере Депай провел полтора сезона в "Юнайтед", сыграв 33 матча с 2015 по 2017 год.



В январе 2017 Мемфис уехал в "Лион", где значительно окреп и наколотил 41 гол в 99 матчах. Недавно в прессе даже появились слухи, что "Тоттенхэм" готов предложить 50 миллионов фунтов за 25-летнего голландца.



Провал своего подопечного в "Юнайтед" Куман связывает с возрастом. По мнению Рональда, теперь Мемфис гораздо лучше готов к Премьер-Лиге.



"Думаю, он является игроком топ-уровня. Возможно, во времена выступлений за "Манчестер Юнайтед" он был слегка слишком молод".



"Сейчас он более опытен и демонстрирует отличную игру за национальную команду, поэтому я очень рад, что у нас есть такой игрок", — приводит слова Кумана Sky Sports.