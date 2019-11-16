Куман объяснил провал Депая в "Юнайтед"

Мемфис Депай Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объяснил, почему вингеру Мемфису Депаю в свое время не удалось заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в своей карьере Депай провел полтора сезона в "Юнайтед", сыграв 33 матча с 2015 по 2017 год.

В январе 2017 Мемфис уехал в "Лион", где значительно окреп и наколотил 41 гол в 99 матчах. Недавно в прессе даже появились слухи, что "Тоттенхэм" готов предложить 50 миллионов фунтов за 25-летнего голландца.

Провал своего подопечного в "Юнайтед" Куман связывает с возрастом. По мнению Рональда, теперь Мемфис гораздо лучше готов к Премьер-Лиге.

"Думаю, он является игроком топ-уровня. Возможно, во времена выступлений за "Манчестер Юнайтед" он был слегка слишком молод".

"Сейчас он более опытен и демонстрирует отличную игру за национальную команду, поэтому я очень рад, что у нас есть такой игрок", — приводит слова Кумана Sky Sports.


Метки Депай, Куман, Лион, Манчестер Юнайтед, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 16:00

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  1. gio 16.11.2019 17:38 # gio
    надеюсь скум купит его снова, но за 150 лямов

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  2. askarko 16.11.2019 16:35 # askarko
    такая рожа как раз для петухов

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  3. arman-kz 16.11.2019 16:31 # arman-kz
    Мля! Был "слегка слишком молод" даже мне казаха режет слух. Что за перевод? Понимаю что 80% малдар и котакбасы на сайте, но хоть каплю уважения имейте.

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  4. progressive 16.11.2019 16:23 # progressive
    "Дядя Рональд, ты дурак?" (с)

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