"Ливерпуль" выкупил дом у Роджерса, чтобы Клопп смог жить в нем бесплатно

Юрген Клопп и Брендан Роджерс "Ливерпуль" выкупил особняк у своего бывшего главного тренера Брендана Роджерса и позволил там бесплатно жить Юргену Клоппу.

Приехав работать в Англию пять лет назад, Клопп поселился в доме Роджерса с семью спальнями в Формби. Юрген исправно платил аренду и время от времени шутил по этому поводу.

Однако сейчас, утверждает Daily Mail, "Ливерпуль" решил выкупить жилище у Роджерса, заплатив тому 3.75 млн. фунтов — в придачу к тем 15 млн. фунтов компенсации, что получил Брендан в 2015 году за расторжение контракта.

Теперь дом будет числиться на балансе "Ливерпуля", а Клоппу больше не придется платить арендную плату. На "Энфилде" планируют селить в этом особняке всех своих будущих тренеров.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 15:25

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  1. deft 16.11.2019 15:57 # deft
    Немцы деньгами не сорят

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  2. frisby 16.11.2019 15:47 # frisby
    некисло так физрук Лолджерс подоил клуб на 15 лямов

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  3. tursa 16.11.2019 15:35 # tursa
    след тренеру эта хата не будет нужна (Стиви Джеррарду)

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