"Ливерпуль" выкупил дом у Роджерса, чтобы Клопп смог жить в нем бесплатно
"Ливерпуль" выкупил особняк у своего бывшего главного тренера Брендана Роджерса и позволил там бесплатно жить Юргену Клоппу.
Приехав работать в Англию пять лет назад, Клопп поселился в доме Роджерса с семью спальнями в Формби. Юрген исправно платил аренду и время от времени шутил по этому поводу.
Однако сейчас, утверждает Daily Mail, "Ливерпуль" решил выкупить жилище у Роджерса, заплатив тому 3.75 млн. фунтов — в придачу к тем 15 млн. фунтов компенсации, что получил Брендан в 2015 году за расторжение контракта.
Теперь дом будет числиться на балансе "Ливерпуля", а Клоппу больше не придется платить арендную плату. На "Энфилде" планируют селить в этом особняке всех своих будущих тренеров.
16.11.2019 15:25
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