Окслейд-Чемберлен: "Начинаю возвращаться в свою лучшую форму"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен чувствует, что он начал возвращаться в свою лучшую форму, которую демонстрировал до травмы.

Напомним, Окслейд-Чемберлен почти полностью пропустил прошлый сезон из-за тяжелейшей травмы колена. Однако в этой кампании Алекс выглядит очень достойно, помогая "Ливерпулю" лидировать в Премьер-Лиге и вернувшись в сборную Англии.



В шести последних матчах за клуб и сборную 26-летний полузащитник забил пять голов, однако Окслейд-Чемберлен хочет продолжать улучшать свою форму.



"Я делаю шаги по направлению к тому, как я играл раньше. У меня снова есть прежнее ощущение, когда я выхожу на атакующие позиции, и несколько забитых голов помогли моей уверенности в себе".



"Некоторые говорят, что я восстановил прежнюю форму, но все еще есть матчи, которые я провожу не лучшим образом — например, против "Арсенала" я был недостаточно хорош, хотя и забил гол. Однако я начинаю приближаться к тому, где я был до травмы, и я получаю больше удовольствия от своей игры", — цитирует Окслейд-Чемберлена The Guardian.