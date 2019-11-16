Гомес и Хендерсон досрочно возвращаются в "Ливерпуль"
Звезды "Ливерпуля" Джо Гомес и Джордан Хендерсон досрочно возвращаются из сборной Англии по причине проблем со здоровьем.
Гомес был освистан во время своего появления на замену в концовке матча против Черногории в четверг, однако ожидалось, что поединок против Косово в воскресенье он начнет в стартовом составе.
К сожалению для 22-летнего защитника, он получил ушиб колена на тренировке англичан и теперь — вместо поездки на Балканы — возвращается в расположение своего клуба на лечение.
Был отправлен назад в "Ливерпуль" и Хендерсон, который не участвовал в победе 7:0 над Черногорией. В официальном заявлении FA говорится, что Джордан заболел.
Добавим, свой следующий матч "Ливерпуль" проведет через неделю, отправившись в гости к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.
16.11.2019 13:05
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Еще б остальных тоже пораньше вернули, без травм и отдохнувших
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Не сборная, не Саутгейт не уровень топов из Ливерпуля. Пускай со второсортными командами без них справляются.
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Правильно. Всё равно эти сосунки , кейн, стерлинг и т.п останутся сосунками. И ничего не добьются. Так что лучше дома отдыхать . И спокойно готовится к матчу кп)
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Да какое здоровье, колбасное отребье изгои в сборной вот их и поперли
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