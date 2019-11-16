Гомес и Хендерсон досрочно возвращаются в "Ливерпуль"

Джо Гомес Звезды "Ливерпуля" Джо Гомес и Джордан Хендерсон досрочно возвращаются из сборной Англии по причине проблем со здоровьем.

Гомес был освистан во время своего появления на замену в концовке матча против Черногории в четверг, однако ожидалось, что поединок против Косово в воскресенье он начнет в стартовом составе.

К сожалению для 22-летнего защитника, он получил ушиб колена на тренировке англичан и теперь — вместо поездки на Балканы — возвращается в расположение своего клуба на лечение.

Был отправлен назад в "Ливерпуль" и Хендерсон, который не участвовал в победе 7:0 над Черногорией. В официальном заявлении FA говорится, что Джордан заболел.

Добавим, свой следующий матч "Ливерпуль" проведет через неделю, отправившись в гости к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Гомес, Ливерпуль, сборная Англии, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 13:05

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  1. liverfun 16.11.2019 14:11 # liverfun
    Еще б остальных тоже пораньше вернули, без травм и отдохнувших

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  2. arman-kz 16.11.2019 14:10 # arman-kz
    Не сборная, не Саутгейт не уровень топов из Ливерпуля. Пускай со второсортными командами без них справляются.

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  3. liverpool-95 16.11.2019 13:40 # liverpool-95
    Правильно. Всё равно эти сосунки , кейн, стерлинг и т.п останутся сосунками. И ничего не добьются. Так что лучше дома отдыхать . И спокойно готовится к матчу кп)

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  4. quavo 16.11.2019 13:15 # quavo
    Да какое здоровье, колбасное отребье изгои в сборной вот их и поперли

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