Гомес и Хендерсон досрочно возвращаются в "Ливерпуль"

Звезды "Ливерпуля" Джо Гомес и Джордан Хендерсон досрочно возвращаются из сборной Англии по причине проблем со здоровьем.

Гомес был освистан во время своего появления на замену в концовке матча против Черногории в четверг, однако ожидалось, что поединок против Косово в воскресенье он начнет в стартовом составе.



К сожалению для 22-летнего защитника, он получил ушиб колена на тренировке англичан и теперь — вместо поездки на Балканы — возвращается в расположение своего клуба на лечение.



Был отправлен назад в "Ливерпуль" и Хендерсон, который не участвовал в победе 7:0 над Черногорией. В официальном заявлении FA говорится, что Джордан заболел.



Добавим, свой следующий матч "Ливерпуль" проведет через неделю, отправившись в гости к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.