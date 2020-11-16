Гари Невилл защищает Глэйзеров

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выступил в защиту семейства Глэйзеров, владеющего клубом с "Олд Траффорд".

Как известно, американское семейство владеет "Юнайтед" с 2005 года и все это время подвергается жесточайшей критике. Однако Невилл считает, что не все так плохо.



"Я знаю семью Глэйзеров, я встречался с ними раз пять в своей жизни, но что бы ни сказал Гари Невилл, это не заставит их измениться. Уж поверьте мне. Они продадут клуб, только когда захотят этого".



"Они являются закаленными бизнесменами, и она два с половиной года жили при зелено-золотых протестах, когда болельщики отчаянно их критиковали, но они не сдвинулись ни на дюйм".



"Если завтра Гари Невилл выйдет и скажет "Глэйзеры вредят "Манчестер Юнайтед", они просто пожмут плечами и скажут: "Еще один".



"Когда мне было четыре-пять лет, я ходил на этот стадион и никогда не смотрел, кто сидит в директорской ложе. Разве они (Глэйзеры) худшие владельцы в футболе? Нет. Лучшие? Нет".



"Некоторые люди не считают шейха Мансура (из "Манчестер Сити") хорошим владельцем из-за проблем с правами человека в Абу-Даби, но другие скажут, что он невероятный владелец, учитывая свои инвестиции в Манчестер, стадион, команду".



"Я вижу обе стороны, но в первую очередь — тот удивительный эффект, который они оказали на город", — сообщил Невилл The Times.