"Челси" вынес предупреждение ассистенту Лэмпарда

Джоди Моррис и Фрэнк Лэмпард "Челси" вынес предупреждение Джоди Моррису по поводу активности ассистента главного тренера Фрэнка Лэмпарда в социальных сетях.

На текущей неделе Моррис вызвал серьезное возмущение у фанатов, высмеяв в твиттере высказывание бывшего наставника "синих" Жозе Моуриньо.

То высказывание Моуриньо касалось хрупкой обороны "Челси", однако вместо конструктивного ответа Джоди написал "Жозе все еще переживает", снабдив свое сообщение тремя смеющимися смайликами.

Также Джоди выложил в инстаграме видео, на котором он притворяется плачущим под песню Bitter Sweet Symphony от The Verve.

Такое поведение правой руки Лэмпарда было сочтено боссами "Челси" неподобающим, сообщает Daily Mail. Клуб предупредил Морриса и призвал того осторожнее общаться в социальных сетях.



Метки Интернет, Моррис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1533

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 16.11.2019 12:16 # j-silver
    Это он еще на фапле не отписывался

    (ответить)

  2. largo-winch 16.11.2019 12:01 # largo-winch
    сначала выкинут его ассистента, а потом самого Лемпса.

    (ответить)

  3. alexomck 16.11.2019 11:41 # alexomck
    в Челси только пассивных ценят.

    (ответить)

  4. electric 16.11.2019 11:03 # electric
    А вот и первые признаки ухода сутулого. 6-0

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: