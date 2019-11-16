"Челси" вынес предупреждение ассистенту Лэмпарда

"Челси" вынес предупреждение Джоди Моррису по поводу активности ассистента главного тренера Фрэнка Лэмпарда в социальных сетях.

На текущей неделе Моррис вызвал серьезное возмущение у фанатов, высмеяв в твиттере высказывание бывшего наставника "синих" Жозе Моуриньо.



То высказывание Моуриньо касалось хрупкой обороны "Челси", однако вместо конструктивного ответа Джоди написал "Жозе все еще переживает", снабдив свое сообщение тремя смеющимися смайликами.



Также Джоди выложил в инстаграме видео, на котором он притворяется плачущим под песню Bitter Sweet Symphony от The Verve.



Такое поведение правой руки Лэмпарда было сочтено боссами "Челси" неподобающим, сообщает Daily Mail. Клуб предупредил Морриса и призвал того осторожнее общаться в социальных сетях.