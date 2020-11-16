"Ред Булл" сможет оставить Холанда до конца сезона, если заключит сделку с МЮ в январе

"Манчестер Юнайтед" готов приобрести Эрлинга Бреута Холанда в январе, чтобы позволить нападающему провести остаток сезона в "Ред Булл".

Накануне издание Daily Mirror сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" хочет приобрести Холанда, не дожидаясь окончания сезона. Это единственный способ для "Юнайтед" опередить конкурентов в борьбе за 19-летнего норвежца.



Вместе с тем "красные дьяволы" понимают, что даже близкая к 100 миллионам сумма не является гарантией того, что "Ред Булл" отпустит посреди сезона своего бомбардира, забившего 26 голов в 18 матчах этого сезона.



Учитывая это, утверждает Daily Mirror, "Юнайтед" готов приобрести Холанда в январе, чтобы затем немедленно вернуть его в Зальцбург на правах аренды до конца сезона.