Ван Дейк: "Оставьте Гомеса в покое"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал оставить в покое своего одноклубника Джо Гомеса, освистанного болельщиками сборной Англии.

Появившись на замену во время победного для англичан матча против сборной Черногории в четверг (7:0), Гомес был освистан трибунами "Уэмбли".



Так болельщики отреагировал на стычку Гомеса с Рахимом Стерлингом, который был отстранен от участия в матче с черногорцам, однако не все считают вингера "Манчестер Сити" виноватым.



"Это неприятно видеть. Я хочу сказать, что все было улажено. Думаю, каждый должен перестать говорить об этом, потому что это просто одна из тех вещей, которые порой случаются. Они во всем разобрались".



"Каждый должен двигаться дальше, оставьте Джо в покое. Но, да, это неприятно видеть", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.