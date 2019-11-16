Жоржиньо рад, что фанаты "Челси" его полюбили
Полузащитник "Челси" Жоржиньо поделился своей радостью от изменившегося отношения к себе со стороны фанатов "синих".
В прошлом сезоне Жоржиньо рассматривался как любимчик Маурицио Сарри, и многих возмущало, что итальянец бразильского происхождения всегда выходит на поле, даже при плохой игре.
Однако Сарри ушел, а Жоржиньо доказал, что Саррибол — не единственный стиль, по которому он может играть. Экс-полузащитник "Наполи" превратился в лидера команды Фрэнка Лэмпарда и влюбил в себя фанатов "Челси".
"Я абсолютно заметил эти перемены. Поэтому я так рад".
"Я рад, что они видят меня в другом свете, видят меня самостоятельным игроком, и это очень круто. Для меня огромное удовольствие играть здесь".
"Я чувствую, что пожинаю плоды — приятно осознавать, что твою работу ценят. В данный момент я не могу быть счастливее".
"Это просто замечательно. Я рад, что болельщики видят меня настоящего, я рад видеть их реакцию и чувствовать их поддержку", — сообщил Жоржиньо официальному журналу "Челси".
16.11.2019 08:00
Просмотров: 272
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шикарный игрок.
(ответить)
У синего ведра на самом деле добротная полузащита, очень даже.
(ответить)
Сарри правильно сделал что не стал ждать увольнения. Без него всё стало на свои места.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий