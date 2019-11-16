Жоржиньо рад, что фанаты "Челси" его полюбили

Полузащитник "Челси" Жоржиньо поделился своей радостью от изменившегося отношения к себе со стороны фанатов "синих".

В прошлом сезоне Жоржиньо рассматривался как любимчик Маурицио Сарри, и многих возмущало, что итальянец бразильского происхождения всегда выходит на поле, даже при плохой игре.



Однако Сарри ушел, а Жоржиньо доказал, что Саррибол — не единственный стиль, по которому он может играть. Экс-полузащитник "Наполи" превратился в лидера команды Фрэнка Лэмпарда и влюбил в себя фанатов "Челси".



"Я абсолютно заметил эти перемены. Поэтому я так рад".



"Я рад, что они видят меня в другом свете, видят меня самостоятельным игроком, и это очень круто. Для меня огромное удовольствие играть здесь".



"Я чувствую, что пожинаю плоды — приятно осознавать, что твою работу ценят. В данный момент я не могу быть счастливее".



"Это просто замечательно. Я рад, что болельщики видят меня настоящего, я рад видеть их реакцию и чувствовать их поддержку", — сообщил Жоржиньо официальному журналу "Челси".