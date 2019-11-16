Жоржиньо рад, что фанаты "Челси" его полюбили

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо поделился своей радостью от изменившегося отношения к себе со стороны фанатов "синих".

В прошлом сезоне Жоржиньо рассматривался как любимчик Маурицио Сарри, и многих возмущало, что итальянец бразильского происхождения всегда выходит на поле, даже при плохой игре.

Однако Сарри ушел, а Жоржиньо доказал, что Саррибол — не единственный стиль, по которому он может играть. Экс-полузащитник "Наполи" превратился в лидера команды Фрэнка Лэмпарда и влюбил в себя фанатов "Челси".

"Я абсолютно заметил эти перемены. Поэтому я так рад".

"Я рад, что они видят меня в другом свете, видят меня самостоятельным игроком, и это очень круто. Для меня огромное удовольствие играть здесь".

"Я чувствую, что пожинаю плоды — приятно осознавать, что твою работу ценят. В данный момент я не могу быть счастливее".

"Это просто замечательно. Я рад, что болельщики видят меня настоящего, я рад видеть их реакцию и чувствовать их поддержку", — сообщил Жоржиньо официальному журналу "Челси".


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 08:00

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  1. ask 16.11.2019 08:41 # ask
    Шикарный игрок.

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  2. mancunia-planet 16.11.2019 08:37 # mancunia-planet
    У синего ведра на самом деле добротная полузащита, очень даже.

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  3. blueswin 16.11.2019 08:34 # blueswin
    Сарри правильно сделал что не стал ждать увольнения. Без него всё стало на свои места.

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