Джек Уилшир задумывается об отъезде в МЛС

Джек Уилшир и Дэвид Бекхэм Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир задумался об отъезде в МЛС.

Сейчас Уилшир проводит свой второй сезон в "Вест Хэме" после расставания с родным "Арсеналом" в 2018 году. В этой кампании Премьер-Лиги Джек отметился только двумя появлениями в стартовом составе.

Вопреки ожиданиям Уилшира, смена клуба не помогла ему оставить позади свою черную полосу, когда травмы преследовали его одна за другой.

По информации The Athletic, Джек, на счету которого 34 матча за сборную Англии, подумывает о том, чтобы кардинально изменить направление, в котором развивается его карьера.

Уилшир всерьез помышляет о том, чтобы пойти по стопам Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и тоже уехать выступать в Америку.

Сообщается, что приютить 27-летнего англичанина может клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами", который активно занимается комплектацией состава и готовится вступить в МЛС.


Метки Вест Хэм, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2019 07:00

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  1. mancunia-planet 16.11.2019 08:35 # mancunia-planet
    Так и не стал футболистом, сыграл полтора матча на высоком уровне и хватит.

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  2. chelsiukpro 16.11.2019 07:59 # chelsiukpro
    Я даже и забыл что этот стекляный еще в АПЛ

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