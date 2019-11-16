Джек Уилшир задумывается об отъезде в МЛС

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир задумался об отъезде в МЛС.

Сейчас Уилшир проводит свой второй сезон в "Вест Хэме" после расставания с родным "Арсеналом" в 2018 году. В этой кампании Премьер-Лиги Джек отметился только двумя появлениями в стартовом составе.



Вопреки ожиданиям Уилшира, смена клуба не помогла ему оставить позади свою черную полосу, когда травмы преследовали его одна за другой.



По информации The Athletic, Джек, на счету которого 34 матча за сборную Англии, подумывает о том, чтобы кардинально изменить направление, в котором развивается его карьера.



Уилшир всерьез помышляет о том, чтобы пойти по стопам Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и тоже уехать выступать в Америку.



Сообщается, что приютить 27-летнего англичанина может клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами", который активно занимается комплектацией состава и готовится вступить в МЛС.