Игроки "Сити" уверены, что Сане хочет в "Баварию"
Партнеры Лероя Сане по "Манчестер Сити" уверены, что немецкий вингер собирается покинуть "Этихад" в конце сезона.
Как известно, Сане едва не покинул "Сити" еще минувшим летом. Отбить интерес "Баварии" чемпионам Премьер-Лиги помогла тяжелейшая травма, которую Лерой получил в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа.
По информации The Telegraph, "Бавария" не потеряла интерес к своему соотечественнику. Более того, в Мюнхене уверены, что по окончании этого сезона смогут приобрести Сане по сниженной цене.
Минувшим летом "горожане" хотели за Сане 137 миллионов фунтов, однако грядущим летом у Лероя останется всего один год от действующего контракта, а новый он подписывать не собирается.
Партнеры Сане по команде уверены, что Лерой настроен уехать в Мюнхен, а "Сити", если верить источнику, уже начал поиски замены для 23-летнего немца.
Одной из целей "горожан" на замену Сане является 22-летний Микель Ойарсабаль, чей контракт с "Реал Сосьедад" подразумевает отступные в 64 млн. фунтов.
16.11.2019 06:00
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