Игроки "Сити" уверены, что Сане хочет в "Баварию"

Партнеры Лероя Сане по "Манчестер Сити" уверены, что немецкий вингер собирается покинуть "Этихад" в конце сезона.

Как известно, Сане едва не покинул "Сити" еще минувшим летом. Отбить интерес "Баварии" чемпионам Премьер-Лиги помогла тяжелейшая травма, которую Лерой получил в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа.



По информации The Telegraph, "Бавария" не потеряла интерес к своему соотечественнику. Более того, в Мюнхене уверены, что по окончании этого сезона смогут приобрести Сане по сниженной цене.



Минувшим летом "горожане" хотели за Сане 137 миллионов фунтов, однако грядущим летом у Лероя останется всего один год от действующего контракта, а новый он подписывать не собирается.



Партнеры Сане по команде уверены, что Лерой настроен уехать в Мюнхен, а "Сити", если верить источнику, уже начал поиски замены для 23-летнего немца.



Одной из целей "горожан" на замену Сане является 22-летний Микель Ойарсабаль, чей контракт с "Реал Сосьедад" подразумевает отступные в 64 млн. фунтов.