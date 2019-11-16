Отец Мойзе Кина: "Трансфер в "Эвертон" был ошибкой"

Отец нападающего "Эвертона" Мойзе Кина заявил, что переход его сына из "Ювентуса" в мерсисайдский клуб был ошибкой.

Минувшим летом "ириски" заплатили чемпионам Серии А 27 миллионов фунтов за Кина, который пока себя совершенно не проявляет, если не считать нарушений дисциплины.



Родитель 19-летнего игрока сборной Италии уже пожалел об этом трансфере и надеется, что Мойзе удастся сбежать в "Рому" в январе.



"Решение отправить моего сына в Англию было ошибкой, потому что он все еще слишком молод. Он не чувствует себя хорошо в "Эвертоне", и мне не понравился этот трансфер".



"Надеюсь, он как можно скорее вернется в Италию. Надеюсь, он отправится в Рим, но важнее всего, чтобы он просто вернулся сюда".



"В "Эвертоне", где он выступает сейчас, ему не удалось адаптироваться. Думаю, ему стоило подождать еще несколько лет, прежде чем уезжать за рубеж. Надеюсь, он вернется в Италию, если у него появится такая возможность".



"Я не понимаю, почему "Ювентус" продал его. Думаю, это произошло исключительно по экономическим соображениям. Я слышал, Сарри не хотел обладать им, тогда как Аллегри, напротив, ценил его", — сообщил Жан Кин Centro Suono Sport.