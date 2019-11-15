Мхитарян винит Эмери в своем уходе из "Арсенала"

Плеймейкер "Ромы" Генрих Мхитарян заявил, что он был вынужден покинуть "Арсенал" из-за тактики Унаи Эмери.

Мхитарян, один из самых креативных игроков в арсенале Эмери, не стал мириться с отсутствием места в стартовом составе "канониров" и минувшим летом отправился в "Рому" на правах аренды.



По словам игрока сборной Армении, он был вынужден так поступить, потому что Эмери не давал ему играть в свой лучший футбол и на своей лучшей позиции.



"Он уделял повышенное внимание тактике, поэтому моя роль изменилась. Я начинал как вингер, но был вынужден перестроить свою игру на оборонительного полузащитника".



"Поэтому я не смог приносить столько же голов или передач, как прежде. Мне нравится играть более свободно и двигаться туда, где есть пространство, однако мне приходилось делать то, что просил тренер".



"Я не мог смириться с этим и некоторые матчи был вынужден проводить в запасе. Я знаю свои качества и знаю, на что способен. Мне уже 30, и мне нравится играть в футбол, а не просто терять время даром на лавке".



"Эмери и (спортивный директор) Рауль Санллехи уверяли меня, что я важен для "Арсенала", но я отправился в "Рому", потому что они верили в меня больше", — сообщил Мхитарян FourFourTwo.