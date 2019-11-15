Дрогба отказался войти в штаб Лэмпарда
Легенда "Челси" Дидье Дрогба поведал, что отказался войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда минувшим летом.
В последнее время клуб со "Стэмфорд Бридж" активно привлекает на работу своих бывших звезд. Помимо Лэмпарда, занявшего пост главного тренера, к "синим" вернулись Джо Коул, Эшли Коул и Петр Чех.
Предложение о работе от "Челси" было и у 41-летнего Дрогба, однако Дрогба решил присоединиться к Федерации футбола Кот-д'Ивуара, чтобы впоследствии стать президентом этой организации.
"У меня имелось предложение от "Челси", где были бы идеальные условиях для меня. Но я хочу помочь ивуарийскому футболу, потому что люблю его!"
"Я лидер, и мое видение выходит за рамки тренерской роли. Тренер может оказывать влияние на клуб — я же хочу оказывать влияние на целую нацию".
"Я хочу, чтобы мы как нация переосмыслили свой футбол и смогли бы заняться его развитием. У Кот-д'Ивуара славное футбольное прошлое", — сообщил Дрогба The Sun.
15.11.2019 22:00
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Последние комментарии:
Красавец!
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ДД молодец, помогает своей стран. Ради этого можно и Челси отказать.
Хотел шершавых зеропукев проутюжить, но у них мо такой же как дд, вваливает в свою страну по полной, как может. Таким как эти два чувака респект
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Без пяти минут президент страны
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видать навходился уже, пока вместе играли.
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