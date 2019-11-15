Дрогба отказался войти в штаб Лэмпарда

Легенда "Челси" Дидье Дрогба поведал, что отказался войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда минувшим летом.

В последнее время клуб со "Стэмфорд Бридж" активно привлекает на работу своих бывших звезд. Помимо Лэмпарда, занявшего пост главного тренера, к "синим" вернулись Джо Коул, Эшли Коул и Петр Чех.



Предложение о работе от "Челси" было и у 41-летнего Дрогба, однако Дрогба решил присоединиться к Федерации футбола Кот-д'Ивуара, чтобы впоследствии стать президентом этой организации.



"У меня имелось предложение от "Челси", где были бы идеальные условиях для меня. Но я хочу помочь ивуарийскому футболу, потому что люблю его!"



"Я лидер, и мое видение выходит за рамки тренерской роли. Тренер может оказывать влияние на клуб — я же хочу оказывать влияние на целую нацию".



"Я хочу, чтобы мы как нация переосмыслили свой футбол и смогли бы заняться его развитием. У Кот-д'Ивуара славное футбольное прошлое", — сообщил Дрогба The Sun.