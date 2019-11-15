"Юнайтед" готов потратить 200 млн. фунтов на Санчо и Холанда в январе

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 200 миллионами фунтов в январе ради приобретения вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.

Санчо и Холанд считаются одними из ярчайших молодых талантов Европы, и ожидается, что по окончании сезона гранды устроят настоящую битву за них.



Единственный способ для "красных дьяволов" превзойти своих конкурентов — сработать на опережение, пускай для этого придется немного переплатить.



Как утверждает Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" задумывается о том, чтобы сделать предложения по обоим 19-летним игрокам уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.



По ходу этой кампании "Юнайтед" несколько раз просматривал Холанда, который не может перестать забивать голы, тогда как Санчо "дьяволы" пытались купить еще минувшим летом.



Сообщается, что оба игрока могут суммарно обойтись "Юнайтед" в 200 млн. фунтов. Однако это будут долгосрочные инвестиции, которые абсолютно вписываются в философию главного тренера Оле Гуннара Сульшера.