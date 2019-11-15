"Юнайтед" готов потратить 200 млн. фунтов на Санчо и Холанда в январе
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 200 миллионами фунтов в январе ради приобретения вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.
Санчо и Холанд считаются одними из ярчайших молодых талантов Европы, и ожидается, что по окончании сезона гранды устроят настоящую битву за них.
Единственный способ для "красных дьяволов" превзойти своих конкурентов — сработать на опережение, пускай для этого придется немного переплатить.
Как утверждает Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" задумывается о том, чтобы сделать предложения по обоим 19-летним игрокам уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.
По ходу этой кампании "Юнайтед" несколько раз просматривал Холанда, который не может перестать забивать голы, тогда как Санчо "дьяволы" пытались купить еще минувшим летом.
Сообщается, что оба игрока могут суммарно обойтись "Юнайтед" в 200 млн. фунтов. Однако это будут долгосрочные инвестиции, которые абсолютно вписываются в философию главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
15.11.2019 21:00
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Последние комментарии:
Оба пошлют нахой
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А что нам на это скажут уважаемые челсийцы? Давайте, заводите свою шарманку. Зеропук и всё такое
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Если взять в скобки проигрыш Манчестеру Сити в прошлом году в гостях, то Ливерпуль в последний раз проигрывал в АПЛ полтора года назад. В гостях Челси 1:0. 5 мая 2018 года. С тех пор в АПЛ сыгран 51 матч. 1 поражение с Сити и 50 матчей без поражений. 50, 6ляди. Вы хоть понимаете что это за статистика? А на данный момент после проепа Сити - 30 матчей подряд. И эта серия продолжается. А местные животные вроде голубка bes-ter и kojan уже в нобяре (!) стелят солому для убогих, мол, Ливерпуль тянут судьи)) лол бл. Ладно бы Ливер проиграл матчей 5-6, но нет) почти везде уверенные победы и разгромы, рекорды статистики, по голам, по гп крайних защитников и тд. Про выигранный ЛЧ уже и не упоминаем, это для местных уже не так важно) Впереди весь сезон и как бы он не закончился, местные петушки будут кукарекать. Призываю всех колбасных 1 раз плюнуть в сторону этих собак и вообще никак не реагировать. Это бессмысленно. Очень у малого количества местных глориков есть достоинство и риск признать, что да, Клопп невероятный тренер, который творит историю, создав сильнейший Ливерпуль в истории АПЛ и заслуживающий чемпионства, как наверное никто другой сейчас в АПЛ. Если будут таковые - приятно удивлюсь и зауважаю. И не я один. Если будут продолжать истерить как последние пьяные алканы под забором - просто пните и забудьте, собаки лают - Колбасный караван идет дальше
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Это будет тот самый случай, когда болельщики Манчестер Сити смогут справедливо и обоснованно называть "МЮху" - голимым мешком
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переплатить придется не немного, а минимум раза в 2, плюс еще убедить этих игроков в целесообразности перехода на явное понижение, в клуб который каждый год меняет курс, то угождая тренеру в покупках опытных волков, то в покупке капризных звезд, то в массовых закупах талантливой молодежи.
колоссальная дойка маню продолжается
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Если у них это выгорит - это будет сильно.
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Холаанд вообще бистяра, 18 игр 26 забитых
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Лучше бы эти деньги дали Жозе. САФ, прости, мы всё праибале
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Санчо и спит и видит как играет в мертвом Маню. Ога
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удачи
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