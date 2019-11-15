Бентеке понес наказание за то, что был слишком быстрым

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке лишился водительских прав на 12 месяцев за многократные нарушения скоростного режима.

Уже имея девять штрафных баллов, Бентеке дважды разогнался в Лондоне на своем Bentley до 129 км/ч и 143 км/ч в зонах с ограничением скорости в 80 км/ч и 64 км/ч, соответственно.



Сегодня 28-летний бельгиец предстал перед судом, но лично не явился, а прислал адвоката, который заверил, что Кристиан раскаивается в содеянном.



Однако раскаяние не спасло Бентеке от наказания. Как сообщает BBC, Кристиан был лишен водительских прав на целый год, а также заплатит 2,780 в виде штрафа.