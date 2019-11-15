Ван дер Сар отложил свое возвращение в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар покончил со спекуляциями насчет своего возвращения в "Манчестер Юнайтед", заключив новый контракт с амстердамским клубом.

За последнее время Ван дер Сар сделал несколько намеков на то, что ему было бы интересно вернуться в "Юнайтед", где он выиграл четыре титула Премьер-Лиги и один трофей Лиги Чемпионов за шесть лет выступлений в качестве голкипера.



Со своим опытом и репутацией Эдвин выглядел практическим идеальным кандидатом на должностью спортивного директора, которую собирается создать клуб с "Олд Траффорд".



Однако сегодня Ван дер Сар дал понять, что возвращение в "Юнайтед" — дело не самого ближайшего времени. Эдвин заключил с "Аяксом" новый контракт, который рассчитан до 2023 года.