Абрахэм хочет выиграть Евро-2020
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм рассказал, что победа на Евро-2020 — одна из целей, которых он хочет достичь в следующем году.
Накануне 22-летний Абрахэм открыл счет своим голам за сборную Англии, поспособствовав победе 7:0 над Черногорией на "Уэмбли".
Благодаря этому результату англичане гарантировали себе выход в финальную стадию Чемпионата Европы, и Тэмми, наколотивший 11 голов в 18 матчах этого сезона за "Челси", мечтает завоевать этот международный трофей.
"Надеюсь, в следующем году мои большие мечты исполнятся".
"Я хочу поехать на Евро, выиграть его, финишировать в топ-4 или топ-2 Премьер-Лиги. Нужно просто верить в это! Для меня нет границ".
"Надеюсь, это сбудется. Я не хочу сглазить себя".
"Я верю, что сборная Англии может выиграть Евро", — цитирует Абрахэма The Independent.
15.11.2019 18:00
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