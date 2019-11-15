Абрахэм хочет выиграть Евро-2020

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм рассказал, что победа на Евро-2020 — одна из целей, которых он хочет достичь в следующем году.

Накануне 22-летний Абрахэм открыл счет своим голам за сборную Англии, поспособствовав победе 7:0 над Черногорией на "Уэмбли".



Благодаря этому результату англичане гарантировали себе выход в финальную стадию Чемпионата Европы, и Тэмми, наколотивший 11 голов в 18 матчах этого сезона за "Челси", мечтает завоевать этот международный трофей.



"Надеюсь, в следующем году мои большие мечты исполнятся".



"Я хочу поехать на Евро, выиграть его, финишировать в топ-4 или топ-2 Премьер-Лиги. Нужно просто верить в это! Для меня нет границ".



"Надеюсь, это сбудется. Я не хочу сглазить себя".



"Я верю, что сборная Англии может выиграть Евро", — цитирует Абрахэма The Independent.