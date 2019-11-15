"Рома" пока не обращалась насчет выкупа Смоллинга

Крис Смоллинг "Манчестер Юнайтед" до сих пор не получил предложение "Ромы" о выкупе защитника Криса Смоллинга.

Напомним, этот сезон Смоллинг проводит в "Роме" на правах аренды. Крис отправился в Италию за регулярной игровой практикой, которой он опасался не получить из-за появления в "Юнайтед" Харри Магуайра.

В последние недели Смоллинг закрепился основным игроком "Ромы", а римский клуб всерьез задумался о том, чтобы оставить 29-летнего англичанина у себя после истечения аренды.

В прессе даже появились слухи, что "Рома" готова заплатить "красным дьяволам" 10 миллионов фунтов за Криса в качестве компенсации, однако Sky Sports опровергает эту информацию.

Пока два клуба даже не начинали переговоры о постоянном трансфере защитника. В Манчестере У Смоллинга по-прежнему есть контракт, рассчитанный до 2022 года и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 212

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. deft 15.11.2019 17:13 # deft
    Ну чё сучки, говорит и вещает мать его Deft!
    Уже который раз натягиваю любителей портовых-беспонтовых. Нравица мне им по губам проводить своим бугристым, синим. Жизнь не вечна, глотайте пока я есть и вы есть у моего)) бэчэс. Особенно доставляет самый простой и великий факт, что портовые глиномесы, ещё так и не выйграли трофи АПЛ. Вот прям глумлюсь и обижаю их глоров в попу и пасть. Арриведерчи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: