"Рома" пока не обращалась насчет выкупа Смоллинга

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не получил предложение "Ромы" о выкупе защитника Криса Смоллинга.

Напомним, этот сезон Смоллинг проводит в "Роме" на правах аренды. Крис отправился в Италию за регулярной игровой практикой, которой он опасался не получить из-за появления в "Юнайтед" Харри Магуайра.



В последние недели Смоллинг закрепился основным игроком "Ромы", а римский клуб всерьез задумался о том, чтобы оставить 29-летнего англичанина у себя после истечения аренды.



В прессе даже появились слухи, что "Рома" готова заплатить "красным дьяволам" 10 миллионов фунтов за Криса в качестве компенсации, однако Sky Sports опровергает эту информацию.



Пока два клуба даже не начинали переговоры о постоянном трансфере защитника. В Манчестере У Смоллинга по-прежнему есть контракт, рассчитанный до 2022 года и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.