"Рома" пока не обращалась насчет выкупа Смоллинга
"Манчестер Юнайтед" до сих пор не получил предложение "Ромы" о выкупе защитника Криса Смоллинга.
Напомним, этот сезон Смоллинг проводит в "Роме" на правах аренды. Крис отправился в Италию за регулярной игровой практикой, которой он опасался не получить из-за появления в "Юнайтед" Харри Магуайра.
В последние недели Смоллинг закрепился основным игроком "Ромы", а римский клуб всерьез задумался о том, чтобы оставить 29-летнего англичанина у себя после истечения аренды.
В прессе даже появились слухи, что "Рома" готова заплатить "красным дьяволам" 10 миллионов фунтов за Криса в качестве компенсации, однако Sky Sports опровергает эту информацию.
Пока два клуба даже не начинали переговоры о постоянном трансфере защитника. В Манчестере У Смоллинга по-прежнему есть контракт, рассчитанный до 2022 года и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.
15.11.2019 17:00
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Ну чё сучки, говорит и вещает мать его Deft!
Уже который раз натягиваю любителей портовых-беспонтовых. Нравица мне им по губам проводить своим бугристым, синим. Жизнь не вечна, глотайте пока я есть и вы есть у моего)) бэчэс. Особенно доставляет самый простой и великий факт, что портовые глиномесы, ещё так и не выйграли трофи АПЛ. Вот прям глумлюсь и обижаю их глоров в попу и пасть. Арриведерчи
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