CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити"

Этихад Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил обращение "Манчестер Сити" с требованием заблокировать расследование УЕФА насчет нарушения английским клубом правил финансового фейр-плей.

"Сити" обратился в CAS в начале июня для того, чтобы помешать УЕФА вынести обвинительное заключение по своему расследованию.

Однако в Лозанне решили, что требование чемпионов Премьер-Лиги "неправомочно", и теперь УЕФА получил зеленый свет, чтобы поставить точку в этой нашумевшей истории.

Правда, серьезных санкций для "горожан" ждать не стоит. Накануне издание The Athletic в эксклюзивном материале сообщило, что "Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов и отделается денежным штрафом.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 16:20

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