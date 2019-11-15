CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил обращение "Манчестер Сити" с требованием заблокировать расследование УЕФА насчет нарушения английским клубом правил финансового фейр-плей.

"Сити" обратился в CAS в начале июня для того, чтобы помешать УЕФА вынести обвинительное заключение по своему расследованию.



Однако в Лозанне решили, что требование чемпионов Премьер-Лиги "неправомочно", и теперь УЕФА получил зеленый свет, чтобы поставить точку в этой нашумевшей истории.



Правда, серьезных санкций для "горожан" ждать не стоит. Накануне издание The Athletic в эксклюзивном материале сообщило, что "Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов и отделается денежным штрафом.