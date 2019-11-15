Шер — ключ к переходу Джаки в "Арсенал"
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер является ключом к переходу экс-капитана "Арсенала" Гранита Джаки в клуб с "Сент-Джеймс Парк".
Напомним, Джака лишился капитанской повязки после конфликта с болельщиками "Арсенала" во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" и с тех пор не играет.
По информации Sky Sports, теперь "канониры" собираются отпустить Гранита в январе, и "Ньюкасл" уже обратил внимание на доступность 27-летнего полузащитника.
В борьбе за Джаку "сороки" собираются разыграть свой большой козырь — дружбу Гранита с Шером, с которым они являются партнерами по сборной Швейцарии.
При этом "Ньюкасл" собирается лишь арендовать Джаку, к которому существует достаточно серьезный интерес, в том числе из Бундеслиги и Серии А.
15.11.2019 16:00
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Шера нормального человека
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в жопу аренду, продать
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Мижайло
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