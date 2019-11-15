Шер — ключ к переходу Джаки в "Арсенал"

Гранит Джака Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер является ключом к переходу экс-капитана "Арсенала" Гранита Джаки в клуб с "Сент-Джеймс Парк".

Напомним, Джака лишился капитанской повязки после конфликта с болельщиками "Арсенала" во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" и с тех пор не играет.

По информации Sky Sports, теперь "канониры" собираются отпустить Гранита в январе, и "Ньюкасл" уже обратил внимание на доступность 27-летнего полузащитника.

В борьбе за Джаку "сороки" собираются разыграть свой большой козырь — дружбу Гранита с Шером, с которым они являются партнерами по сборной Швейцарии.

При этом "Ньюкасл" собирается лишь арендовать Джаку, к которому существует достаточно серьезный интерес, в том числе из Бундеслиги и Серии А.


Метки Арсенал, Джака, Ньюкасл, Шер

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 437

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 15.11.2019 16:31 # largo-winch
    Шера нормального человека

    (ответить)

  2. wengerrrro 15.11.2019 16:09 # wengerrrro
    в жопу аренду, продать

    (ответить)

  3. chr1s8rown 15.11.2019 16:02 # chr1s8rown
    Мижайло

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: