Эванс и Сеюнджю — среди трансферных целей "Сити"
Джонни Эванс и Чаглар Сеюнджю из "Лестера" входят в число трансферных целей "Манчестер Сити" по укреплению позиции центрального защитника.
Уход Венсана Компани и тяжелая травма Эмерика Лапорта обязывают "горожан" искать усиление в центр обороны, несмотря на слова Хосепа Гвардиолы о том, что его клуб не планирует быть активным в январе.
По информации Sky Sports, внимание "Сити" привлекли Эванс и Сеюнджю, чья связка стала залогом успешного выступления "лис" в этом сезоне — после 12 туров "Лестер" занимает вторую позицию в таблице и пропустил меньше всех (8).
В 2017 "горожане" уже интересовались Эвансом, однако "Вест Бромвич" отклонил несколько их предложений, а спустя год продал Джонни в "Лестер" за 3.5 млн. фунтов.
15.11.2019 15:00
Просмотров: 1142
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а зачем Лестеру продавать их, тем более зимой, без равноценной замены? Команда такими темпами попадет в ЛЧ и будет иметь целое лето на усиление - нет никакого смысла торопится зимой (если конечно не предложат около 40 за Эванса и овер 65 за турка т.к это бред на уровне Магира)
(ответить)
шарлатан как тряпка е6аная. Слова всегда расходятся с делом
(ответить)
не понимаю, за 4 года он не научил Стоунза и Атаменди играть в футбол ??? Нафига он нужен если у него только готовые звезды должный играть! ?
Сам тренер, что то мутит ставит Ферну и Родри в защиту - зачем? Говорили же мол у них 2 состава не? Травма Лапорта не должно так влиять. Дела не в травме Эмерика, в целом многие игроки сдали - Ферна, Сильва и Де Брюйне ! а в защите никогда не было порядку у них....
(ответить)
Лысый Шарлатан же клялся очком гпенсов, что не будет тратиться в январе. Пенсам не привыкать...
(ответить)
Типичный хуити.
(ответить)
Лестер конкурентам не продаст никого зимой, Сити будет пыль глотать за Лисами
(ответить)
Мю Брайтон владение 42 на 58
То чувство когда всякое дно к топам приезжают парковать автобус а к мю наоборот, взламывать))
(ответить)
Алиссон--------------------
---ТАА------ЦЗ----------------ВВД-----------Робертсон
---------------Фабиньо--------------------------
----------------------------АОЧ---------------------
--Салах------------------------------------------Мане-----
----------------------Фирмино-------------------------------
----------------------Вернер---------------
Источник: http://fapl.ru/posts/74694/?c=1#c7021723
ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВТОРОГО ЧЕМПИКА ПОДРЯД
ДЛЯ КНЯЗЕЙ!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Новости, которые подтверждают, что Хосеп до сих пор в нокауте.
(ответить)
Федеральная налоговая служба предложила забирать у детей должников подарки родителей
http://news.lenta.ch/sfuW
(ответить)
На фапле есть такие юзеры
То ли колбасные, то ли гей гуннеры
Которые мне предлагают отыметь их
Накидать сюда новый стих....
Чек уан тю, камон нигга!
Я какаю по утрам за шиворот гуннерам
Обильно поливаю колбасников умываю
Чтоб все знали что они рядом
Ведь пахнуть будут они изрядно
Вертикально, аномально
Кладу на них свой банальный
Но всё же Синий, Роял блю сильный
Мои какахи для скама ванильные
Приятного аппетита!
Рифмы стелю с калоритом
Цветным, как ггшный флаг
Я протягиваю вам свой Фак
Держите свой радужный флаг
И ступайте к порту красному
Замутите с ними коллобарацию
Склейти свои жопы прекрасные
Фу, слышите чем воняет?
Это потерпевшие от моих стихов
Свои слюни роняют!
Они текут и умоляют о пощаде!
Чтоб я пожалел их рты, тут на Фапле.
Ыыыы) хавать сцуко подано!
(ответить)
Агуеро среди трансферных целей Лестера
(ответить)
эванс наконец-то сможет поиграть за нормальный клуб из манчестера
(ответить)
Легенда мю в сити? Ну-ну
(ответить)
турок то ладно, перспективный.
но Джони "6-1" Эванс то им наxyя?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий