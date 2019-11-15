Эванс и Сеюнджю — среди трансферных целей "Сити"

Джонни Эванс и Чаглар Сеюнджю Джонни Эванс и Чаглар Сеюнджю из "Лестера" входят в число трансферных целей "Манчестер Сити" по укреплению позиции центрального защитника.

Уход Венсана Компани и тяжелая травма Эмерика Лапорта обязывают "горожан" искать усиление в центр обороны, несмотря на слова Хосепа Гвардиолы о том, что его клуб не планирует быть активным в январе.

По информации Sky Sports, внимание "Сити" привлекли Эванс и Сеюнджю, чья связка стала залогом успешного выступления "лис" в этом сезоне — после 12 туров "Лестер" занимает вторую позицию в таблице и пропустил меньше всех (8).

В 2017 "горожане" уже интересовались Эвансом, однако "Вест Бромвич" отклонил несколько их предложений, а спустя год продал Джонни в "Лестер" за 3.5 млн. фунтов.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Сеюнджю, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1142

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 15.11.2019 16:12 # lfcynwa
    а зачем Лестеру продавать их, тем более зимой, без равноценной замены? Команда такими темпами попадет в ЛЧ и будет иметь целое лето на усиление - нет никакого смысла торопится зимой (если конечно не предложат около 40 за Эванса и овер 65 за турка т.к это бред на уровне Магира)

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  2. mane 15.11.2019 16:06 # mane
    шарлатан как тряпка е6аная. Слова всегда расходятся с делом

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  3. gjchancel 15.11.2019 16:02 # gjchancel
    не понимаю, за 4 года он не научил Стоунза и Атаменди играть в футбол ??? Нафига он нужен если у него только готовые звезды должный играть! ?

    Сам тренер, что то мутит ставит Ферну и Родри в защиту - зачем? Говорили же мол у них 2 состава не? Травма Лапорта не должно так влиять. Дела не в травме Эмерика, в целом многие игроки сдали - Ферна, Сильва и Де Брюйне ! а в защите никогда не было порядку у них....

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  4. slash-lfc 15.11.2019 15:52 # slash-lfc
    Лысый Шарлатан же клялся очком гпенсов, что не будет тратиться в январе. Пенсам не привыкать...

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  5. fanstevengerrard 15.11.2019 15:48 # fanstevengerrard
    Типичный хуити.

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  6. vyrentz 15.11.2019 15:44 # vyrentz
    Лестер конкурентам не продаст никого зимой, Сити будет пыль глотать за Лисами

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  7. bezviz 15.11.2019 15:32 # bezviz
    Мю Брайтон владение 42 на 58

    То чувство когда всякое дно к топам приезжают парковать автобус а к мю наоборот, взламывать))

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  8. melwood-lfc 15.11.2019 15:31 # melwood-lfc
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    Источник: http://fapl.ru/posts/74694/?c=1#c7021723



    ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВТОРОГО ЧЕМПИКА ПОДРЯД
    ДЛЯ КНЯЗЕЙ!

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  9. pepguardiola 15.11.2019 15:28 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  10. progressive 15.11.2019 15:24 # progressive
    Новости, которые подтверждают, что Хосеп до сих пор в нокауте.

    (ответить)

  11. largo-winch 15.11.2019 15:19 # largo-winch
    Федеральная налоговая служба предложила забирать у детей должников подарки родителей

    http://news.lenta.ch/sfuW

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  12. deft 15.11.2019 15:13 # deft
    На фапле есть такие юзеры
    То ли колбасные, то ли гей гуннеры
    Которые мне предлагают отыметь их
    Накидать сюда новый стих....

    Чек уан тю, камон нигга!

    Я какаю по утрам за шиворот гуннерам
    Обильно поливаю колбасников умываю
    Чтоб все знали что они рядом
    Ведь пахнуть будут они изрядно

    Вертикально, аномально
    Кладу на них свой банальный
    Но всё же Синий, Роял блю сильный
    Мои какахи для скама ванильные

    Приятного аппетита!
    Рифмы стелю с калоритом
    Цветным, как ггшный флаг
    Я протягиваю вам свой Фак

    Держите свой радужный флаг
    И ступайте к порту красному
    Замутите с ними коллобарацию
    Склейти свои жопы прекрасные

    Фу, слышите чем воняет?
    Это потерпевшие от моих стихов
    Свои слюни роняют!
    Они текут и умоляют о пощаде!
    Чтоб я пожалел их рты, тут на Фапле.

    Ыыыы) хавать сцуко подано!

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  13. largo-winch 15.11.2019 15:09 # largo-winch
    Агуеро среди трансферных целей Лестера

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  14. kms-po-sportu 15.11.2019 15:08 # kms-po-sportu
    эванс наконец-то сможет поиграть за нормальный клуб из манчестера

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  15. ry-l 15.11.2019 15:07 # ry-l
    Легенда мю в сити? Ну-ну

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  16. j-silver 15.11.2019 15:04 # j-silver
    турок то ладно, перспективный.
    но Джони "6-1" Эванс то им наxyя?

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