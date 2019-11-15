Эванс и Сеюнджю — среди трансферных целей "Сити"

Джонни Эванс и Чаглар Сеюнджю из "Лестера" входят в число трансферных целей "Манчестер Сити" по укреплению позиции центрального защитника.

Уход Венсана Компани и тяжелая травма Эмерика Лапорта обязывают "горожан" искать усиление в центр обороны, несмотря на слова Хосепа Гвардиолы о том, что его клуб не планирует быть активным в январе.



По информации Sky Sports, внимание "Сити" привлекли Эванс и Сеюнджю, чья связка стала залогом успешного выступления "лис" в этом сезоне — после 12 туров "Лестер" занимает вторую позицию в таблице и пропустил меньше всех (8).



В 2017 "горожане" уже интересовались Эвансом, однако "Вест Бромвич" отклонил несколько их предложений, а спустя год продал Джонни в "Лестер" за 3.5 млн. фунтов.