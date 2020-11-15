Сульшер отправил своего "персонального скаута" за Холандом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отправил своего самого доверенного скаута просматривать нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.

Ожидается, что покупка нападающего будет приоритетом для "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно. На "Олд Траффорд" сватают многих форвардов, включая Муссу Дембеле из "Лиона" и Марио Манджукича из "Ювентус".



Однако целью номер один для "Юнайтед" может стать именно Холанд, несмотря на всю дороговизну и сложность этого трансфера, учитывая потрясающую форму 19-летнего норвежца в нынешнем сезоне — 22 гола в 16 матчах австрийской лиги и Лиги Чемпионов.



С недавних пор "дьяволы" активизировали свой интерес к Холанду. Просматривать своего бывшего подопечного по "Мольде" Сульшер отправил Саймона Уэллса, которого называют "персональным скаутом" Оле Гуннара.



Как сообщает The Athletic, принимать решение о том, сделает ли "Юнайтед" предложение по Холанду в январе, Сульшер будет, основываясь на отчетах Уэллса.