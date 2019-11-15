"Юнайтед" надеется на возвращение Погба к дерби Манчестера

"Манчестер Юнайтед" надеется на возвращение полузащитника Поля Погба к дерби против "Манчестер Сити" 7 декабря.

Впервые проблемы с лодыжкой возникли у Погба еще в августе. Вернувшись в строй с не до конца залеченной травмой и сыграв два матча в сентябре, Поль только усугубил свое состояние.



Однако ранее на текущей неделе с лодыжки 26-летнего француза сняли гипс, и теперь Погба вступает в заключительную стадию своей реабилитации.



The Sun ожидает, что уже в следующий вторник Поль возобновит тренировки, а затем и сыграет за резервную команду.



На "Олд Траффорд" оптимистично оценивают шансы Погба набрать оптимальную форму за те три недели, что остаются до выезда "красных дьяволов" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги.