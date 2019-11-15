Тренер "РБ Лейпциг" готов отпустить Вернера

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман заявил, что не будет препятствовать уходу нападающего Тимо Вернера на повышение.

Согласно слухам, забивший 61 гол в 104 матчах Бундеслиги за "РБ Лейпциг" Вернер находится в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".



Если 23-летний игрок сборной Германии действительно попросится на выход в январе, то Нагельсман не будет ему мешать.



"Я посоветовал уже многим игрокам снять свое свадебное кольцу текущего клуба, чтобы уйти куда-нибудь еще".



"Я бы сделал то же самое и с Тимо Вернером, если он развивается быстрее, чем команда в "РБ Лейпциг", — сообщил Нагельсман Bild.