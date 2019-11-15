Тренер "РБ Лейпциг" готов отпустить Вернера
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман заявил, что не будет препятствовать уходу нападающего Тимо Вернера на повышение.
Согласно слухам, забивший 61 гол в 104 матчах Бундеслиги за "РБ Лейпциг" Вернер находится в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".
Если 23-летний игрок сборной Германии действительно попросится на выход в январе, то Нагельсман не будет ему мешать.
"Я посоветовал уже многим игрокам снять свое свадебное кольцу текущего клуба, чтобы уйти куда-нибудь еще".
"Я бы сделал то же самое и с Тимо Вернером, если он развивается быстрее, чем команда в "РБ Лейпциг", — сообщил Нагельсман Bild.
15.11.2019 12:15
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Последние комментарии:
Отличного тренера подписал Лейпциг.
Я помню квалификацию в ЛЧ против его команды.
Уж очень интересная команда с привлекательным, современным, комбинативным футболом.
Не видел игры Лейпцига в текущем сезоне, но полагаю что от основных принципов Нагельсман не отошёл. Через три - четыре года станет очень привлекательным тренером для топ клубов.
А если брать Вернера, то ему стоит сосредоточиться на текущем сезоне, а дальше будет видно. Такого игрока я был бы рад видеть в Ливерпуле. Лишь бы не остался внутри чемпионата и не перешёл в Баварию, у мюнхенского клуба монополия на звёзд немецкого чемпионата, хотя молодые игроки могут ярко себя проявить и в других топ чемпионатах.
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если хочет развития карьеры и трофеев - пойдёт к Чемпионам Европы. Или будет как этот чёрный кредитный бегунок из арсенала который сосцал конкуренции.
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санчо, вернер - у пенсов ТО ваще убойное намечается. походу решили команду собрать чтоб даже не начинать
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Клопп с Лейпцигом быстро дошпрэйхаются и завернёт топаря
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