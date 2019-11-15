Тренер "РБ Лейпциг" готов отпустить Вернера

Тимо Вернер Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман заявил, что не будет препятствовать уходу нападающего Тимо Вернера на повышение.

Согласно слухам, забивший 61 гол в 104 матчах Бундеслиги за "РБ Лейпциг" Вернер находится в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".

Если 23-летний игрок сборной Германии действительно попросится на выход в январе, то Нагельсман не будет ему мешать.

"Я посоветовал уже многим игрокам снять свое свадебное кольцу текущего клуба, чтобы уйти куда-нибудь еще".

"Я бы сделал то же самое и с Тимо Вернером, если он развивается быстрее, чем команда в "РБ Лейпциг", — сообщил Нагельсман Bild.


Метки Вернер, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 12:15

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  1. liverpool888 15.11.2019 12:29 # liverpool888
    Отличного тренера подписал Лейпциг.
    Я помню квалификацию в ЛЧ против его команды.
    Уж очень интересная команда с привлекательным, современным, комбинативным футболом.
    Не видел игры Лейпцига в текущем сезоне, но полагаю что от основных принципов Нагельсман не отошёл. Через три - четыре года станет очень привлекательным тренером для топ клубов.
    А если брать Вернера, то ему стоит сосредоточиться на текущем сезоне, а дальше будет видно. Такого игрока я был бы рад видеть в Ливерпуле. Лишь бы не остался внутри чемпионата и не перешёл в Баварию, у мюнхенского клуба монополия на звёзд немецкого чемпионата, хотя молодые игроки могут ярко себя проявить и в других топ чемпионатах.

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  2. frisby 15.11.2019 12:28 # frisby
    если хочет развития карьеры и трофеев - пойдёт к Чемпионам Европы. Или будет как этот чёрный кредитный бегунок из арсенала который сосцал конкуренции.

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  3. j-silver 15.11.2019 12:21 # j-silver
    санчо, вернер - у пенсов ТО ваще убойное намечается. походу решили команду собрать чтоб даже не начинать

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  4. mrjingles 15.11.2019 12:20 # mrjingles
    Клопп с Лейпцигом быстро дошпрэйхаются и завернёт топаря

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