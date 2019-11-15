Почеттино недоволен тем, что "Тоттенхэм" упустил Коутиньо

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино зол на свой клуб, который не смог заполучить полузащитника Филиппе Коутиньо минувшим летом.

Почеттино прекрасно знаком с Коутиньо, которого он пригласил в свой "Эспаньол" на вторую половину сезона 2011/12. Тогда Филиппе проявил себя с лучшей стороны и помог команде Маурисио избежать вылета из Ла Лиги.



Минувшим летом "Барселона" не скрывала своих намерений избавиться от Коутиньо. Не найдя щедрого покупателя, каталонский клуб решил отправиться экс-игрока "Ливерпуля" в аренду.



Как известно, в итоге Филиппе присоединился к "Баварии", и эта упущенная возможность сильно ранила Почеттино, утверждает The Sun.



Аргентинский тренер убежден, что с Коутиньо на борту "шпоры" не провалили бы начало этого сезона и находились бы гораздо выше своей текущей 14-й позиции в Премьер-Лиге.