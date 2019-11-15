"Боруссия" вступила в борьбу за Жиру

Дортмундская "Боруссия" присоединилась к числу клубов, заинтересованных в нападающем "Челси" Оливье Жиру.

В этом сезоне Жиру сыграл шесть матчей за "Челси", включая только одно появление в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, вчистую проигрывая конкуренцию Тэмми Абрахэму и Мичи Батшуайи.



Эта ситуация совершенно не устраивает 33-летнего француза в свете приближающегося Евро-2020. Причины задуматься о расставании с Жиру в январе есть и у "Челси", ведь контракт Оливье истекает в конце сезона.



Ранее на текущей неделе пресса сообщала об интересе к Жиру со стороны "Интера", однако Daily Mirror утверждает, что "Боруссия" тоже имеет виды на экс-игрока "Арсенала".



На самом деле гранд Бундеслиги интересовался Жиру еще летом 2018, но тогда Оливье не решился на смену клуба, проведя в "Челси" только полгода.



Ожидается, что "синие" не будут препятствовать уходу Оливье и согласятся на компенсацию в размере 5 миллионов фунтов.