Лэмпард хочет пригласит Гивена для работы с Кепой

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет пригласить в свой штаб Шея Гивена из-за сомнений насчет формы голкипера Кепы Аррисабалаги.

В данный момент 43-летний Гивен является тренером вратарей в "Дерби", отработав прошлый сезон бок о бок с Лэмпардом.



По информации Daily Mail, Фрэнк хотел забрать Шея с "Прайд Парк" еще минувшим летом, как и своих ассистентов Джоди Морриса и Криса Джонса, однако руководство "синих" не позволило ему этого сделать.



Тогда боссы "Челси" настояли на том, чтобы до вакантной роли был повышен Энрике Илариу, а Гивен в свою очередь согласился продолжить работу в "Дерби".



И хотя с тех пор Кепа потеснил Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в статусе первого номера сборной Испании, Лэмпард видит в игре своего подопечного изъяны — например, при стандартных положениях.



Улучшить игру 25-летнего испанца Лэмпард собирается как раз с помощью приглашения опытного Гивена, который в свое время поиграл за "Ньюкасл", "Манчестер Сити", Астон Виллу" и сборную Ирландии.