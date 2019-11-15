Лэмпард хочет пригласит Гивена для работы с Кепой

Шей Гивен Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет пригласить в свой штаб Шея Гивена из-за сомнений насчет формы голкипера Кепы Аррисабалаги.

В данный момент 43-летний Гивен является тренером вратарей в "Дерби", отработав прошлый сезон бок о бок с Лэмпардом.

По информации Daily Mail, Фрэнк хотел забрать Шея с "Прайд Парк" еще минувшим летом, как и своих ассистентов Джоди Морриса и Криса Джонса, однако руководство "синих" не позволило ему этого сделать.

Тогда боссы "Челси" настояли на том, чтобы до вакантной роли был повышен Энрике Илариу, а Гивен в свою очередь согласился продолжить работу в "Дерби".

И хотя с тех пор Кепа потеснил Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в статусе первого номера сборной Испании, Лэмпард видит в игре своего подопечного изъяны — например, при стандартных положениях.

Улучшить игру 25-летнего испанца Лэмпард собирается как раз с помощью приглашения опытного Гивена, который в свое время поиграл за "Ньюкасл", "Манчестер Сити", Астон Виллу" и сборную Ирландии.


Метки Гивен, Дерби, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 15.11.2019 09:03 # stamford-bridge
    Гивен - axyенным кипером был, всегда хотел его в Челси на место Чеха.

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  2. hammersmith 15.11.2019 09:02 # hammersmith
    новый Александр Арнольд

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  3. maxvel 15.11.2019 08:53 # maxvel
    это когда дыркач кепа успел потеснить де хею ?

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  4. blueswin 15.11.2019 08:17 # blueswin
    Ну пусть будет. Иларио и сам не был вратарём что бы учить кого то чему то.

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  5. antiterror 15.11.2019 08:16 # antiterror
    Как летит время…

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