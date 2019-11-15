Лэмпард хочет пригласит Гивена для работы с Кепой
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет пригласить в свой штаб Шея Гивена из-за сомнений насчет формы голкипера Кепы Аррисабалаги.
В данный момент 43-летний Гивен является тренером вратарей в "Дерби", отработав прошлый сезон бок о бок с Лэмпардом.
По информации Daily Mail, Фрэнк хотел забрать Шея с "Прайд Парк" еще минувшим летом, как и своих ассистентов Джоди Морриса и Криса Джонса, однако руководство "синих" не позволило ему этого сделать.
Тогда боссы "Челси" настояли на том, чтобы до вакантной роли был повышен Энрике Илариу, а Гивен в свою очередь согласился продолжить работу в "Дерби".
И хотя с тех пор Кепа потеснил Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в статусе первого номера сборной Испании, Лэмпард видит в игре своего подопечного изъяны — например, при стандартных положениях.
Улучшить игру 25-летнего испанца Лэмпард собирается как раз с помощью приглашения опытного Гивена, который в свое время поиграл за "Ньюкасл", "Манчестер Сити", Астон Виллу" и сборную Ирландии.
15.11.2019 08:00
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Последние комментарии:
Гивен - axyенным кипером был, всегда хотел его в Челси на место Чеха.
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новый Александр Арнольд
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это когда дыркач кепа успел потеснить де хею ?
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Ну пусть будет. Иларио и сам не был вратарём что бы учить кого то чему то.
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Как летит время…
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