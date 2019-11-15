Бенитес: "Я вернусь в Англию"
Бывший наставник "Ливерпуля", "Челси" и "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил о своих планах вернуться в английский футбол.
Не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новом контракте, минувшим летом Бенитес уехал в Китай, где выиграл шесть из 14 матчей во главе "Далянь Ифан".
Контракт Рафаэля с "Далянь Ифан" рассчитан на два с половиной года, однако 59-летний испанец уехал в Китай один, оставив свою семью в Англии.
Бенитес, также поработавший с "Валенсией", "Интером", "Наполи" и "Реалом", продолжает следить за Премьер-Лигой и в будущем собирается сюда вернуться.
"В будущем я вернусь в Англию. Я счастлив здесь. Это не так, что я хочу вернуться прямо сейчас, но я бы хотел сделать это в будущем".
"Здесь ты можешь смотреть каждый матч Премьер-Лиги. Я слежу за Премьер-Лигой, потому что ты должен знать игроков и лигу".
"Моя идея заключается в том, чтобы в будущем снова поработать в Премьер-Лиге. Я хочу быть ближе к своей семье, а вдобавок эта лига мне очень нравится", — сообщил Бенитес BBC Radio 5 Live.
15.11.2019 07:00
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