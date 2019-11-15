Бенитес: "Я вернусь в Англию"

Рафаэль Бенитес Бывший наставник "Ливерпуля", "Челси" и "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил о своих планах вернуться в английский футбол.

Не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новом контракте, минувшим летом Бенитес уехал в Китай, где выиграл шесть из 14 матчей во главе "Далянь Ифан".

Контракт Рафаэля с "Далянь Ифан" рассчитан на два с половиной года, однако 59-летний испанец уехал в Китай один, оставив свою семью в Англии.

Бенитес, также поработавший с "Валенсией", "Интером", "Наполи" и "Реалом", продолжает следить за Премьер-Лигой и в будущем собирается сюда вернуться.

"В будущем я вернусь в Англию. Я счастлив здесь. Это не так, что я хочу вернуться прямо сейчас, но я бы хотел сделать это в будущем".

"Здесь ты можешь смотреть каждый матч Премьер-Лиги. Я слежу за Премьер-Лигой, потому что ты должен знать игроков и лигу".

"Моя идея заключается в том, чтобы в будущем снова поработать в Премьер-Лиге. Я хочу быть ближе к своей семье, а вдобавок эта лига мне очень нравится", — сообщил Бенитес BBC Radio 5 Live.


Метки Бенитес, Далянь Ифан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 07:00

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  1. largo-winch 15.11.2019 08:37 # largo-winch
    ну это явный намёк на Арсенал

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  2. liverpool1892est 15.11.2019 08:34 # liverpool1892est
    Арсенал иди тренируй

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  3. tigerpool 15.11.2019 08:33 # tigerpool
    Хочет обратно в ЛФК после Клопп-Топа

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  4. shearer1 15.11.2019 07:42 # shearer1
    В Ньюкасл к шейхам захотел

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  5. antiterror 15.11.2019 07:32 # antiterror
    Ждем назад, Беня!

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