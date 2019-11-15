Стерлинг осудил фанатов, освиставших Гомеса

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг осудил болельщиков сборной Англии, которые освистали защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса во время появления того на замену в матче против Черногории.

Напомним, Стерлинг был отстранен от участия в матче против Черногории за то, что в минувший понедельник полез в драку с Гомесом. По всей видимости, не все сочли Рахима виноватым в этой ситуации.



Когда на 70-й минуте победного для англичан матча на "Уэмбли" (7:0) Гомес вышел со скамейки запасных, с трибун послышался свист, однако Стерлингу это совершенно не понравилось.



"Мне тяжело видеть, когда моего партнера по команде освистывают за то, в чем виноват я".



"Джо не сделал ничего неправильного, и я вижу в нем скромного и трудолюбивого игрока. Это неправильно — освистать его, особенно после такой сложной недели".



"Я несу полную ответственность и отвечаю за последствия", — написал Рахим в твиттере.