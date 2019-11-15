Стерлинг осудил фанатов, освиставших Гомеса
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг осудил болельщиков сборной Англии, которые освистали защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса во время появления того на замену в матче против Черногории.
Напомним, Стерлинг был отстранен от участия в матче против Черногории за то, что в минувший понедельник полез в драку с Гомесом. По всей видимости, не все сочли Рахима виноватым в этой ситуации.
Когда на 70-й минуте победного для англичан матча на "Уэмбли" (7:0) Гомес вышел со скамейки запасных, с трибун послышался свист, однако Стерлингу это совершенно не понравилось.
"Мне тяжело видеть, когда моего партнера по команде освистывают за то, в чем виноват я".
"Джо не сделал ничего неправильного, и я вижу в нем скромного и трудолюбивого игрока. Это неправильно — освистать его, особенно после такой сложной недели".
"Я несу полную ответственность и отвечаю за последствия", — написал Рахим в твиттере.
15.11.2019 06:00
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Правильно сделали
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Это были недоумки из стана бензоколонки с 0 финалов ЛЧ за 124 лет
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Какой благородный топарь стерлинг
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Освистывали такие же ебланы, как сам стервятник
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