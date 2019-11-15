Стерлинг осудил фанатов, освиставших Гомеса

Джо Гомес Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг осудил болельщиков сборной Англии, которые освистали защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса во время появления того на замену в матче против Черногории.

Напомним, Стерлинг был отстранен от участия в матче против Черногории за то, что в минувший понедельник полез в драку с Гомесом. По всей видимости, не все сочли Рахима виноватым в этой ситуации.

Когда на 70-й минуте победного для англичан матча на "Уэмбли" (7:0) Гомес вышел со скамейки запасных, с трибун послышался свист, однако Стерлингу это совершенно не понравилось.

"Мне тяжело видеть, когда моего партнера по команде освистывают за то, в чем виноват я".

"Джо не сделал ничего неправильного, и я вижу в нем скромного и трудолюбивого игрока. Это неправильно — освистать его, особенно после такой сложной недели".

"Я несу полную ответственность и отвечаю за последствия", — написал Рахим в твиттере.


Метки Гомес, Ливерпуль, Манчестер Сити, сборная Англии, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 678

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. smokekush 15.11.2019 06:54 # smokekush
    Правильно сделали

    (ответить)

  2. sayedbakiev 15.11.2019 06:20 # sayedbakiev
    Это были недоумки из стана бензоколонки с 0 финалов ЛЧ за 124 лет

    (ответить)

  3. dom1no 15.11.2019 06:10 # dom1no
    Какой благородный топарь стерлинг

    (ответить)

  4. tigerpool 15.11.2019 06:07 # tigerpool
    Освистывали такие же ебланы, как сам стервятник

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: