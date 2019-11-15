Сборная Англии забила семь голов Черногории и вышла на Евро-2020

Харри Кейн В своем 1000-м матче сборная Англии разгромила Черногорию со счетом 7:0 и оформила выход на Евро-2020.

Относительно победы 0:4 над болгарами главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков, выставив самую молодую команду с 1959 года — средний возраст стартовых 11 составил 23 года и 255 дней.

Хозяева сразу же принялись отчаянно давить, и первый гол не заставил себя ждать. На 11-й минуте Бен Чилуэлл по диагонали выполнил заброс в штрафную на Алекса Окслейд-Чемберлена, который технично принял мяч, а вторым касанием поразил дальний угол ворот — 1:0.

Спустя семь минут Чилуэлл еще раз показал свое мастерство диспетчера, навесив со штрафного на голову Харри Кейну — 2:0.

В середине первого тайма счет стал разгромным. Все тот же Чилуэлл подал угловой, а Кейн нанес удар головой с отскоком от газона — 3:0.

На 27-й минуте черногорцы впервые потревожили Джордана Пикфорда, но тот совершил классный сейв в прыжке после розыгрыша углового у своих ворот.

Не сумев размочить счет, почти сражу же гости пропустили еще раз. Это Маркус Рэшфорд подхватил мяч и расстрелял ворота после парированного голкипером удара Харри Магуайра головой в упор — 4:0.

На 37-й минуте унижение сборной Черногории продолжилось. Рикошет от спины защитника позволил Тренту Александер-Арнольду сделать точную передачу на линию вратарской, где Кейн технично принял мяч и поразил цель — 5:0.

В начале второго тайма Мейсон Маунт сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Кейна, однако на сей раз гол был отменен из-за офсайда.

С шестым пропущенным мячом гостям удалось дотянуть до 66-й минуты, когда свои ворота в попытке вынести мяч подальше поразил Александар Шофранац — 6:0.

Затем игра успокоилась, а точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда вышедший на замену Тэмми Абрахэм с линии вратарской замкнул прострел Джейдона Санчо, которого в прорыв запустил Чилуэлл — 7:0.

Сборная Англии одержала сверхуверенную победу, благодаря которой гарантировала себе первое место в отборочной группе и, таким образом, вышла в финальную стадию Чемпионата Европы.

Сборная Англии — сборная Черногории — 7:0 (5:0)

Голы: Окслейд-Чемберлен 11, Кейн 18, 24, Рэшфорд 30, Шофранац 66 (авт), Абрахэм 84.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон 56), Уинкс, Маунт (Гомес 70), Санчо, Кейн (Абрахэм 57), Рэшфорд.

Черногория: Миятовч, Вешович, Шофранац, Симич, Радунович (Распопович 45), Хочко, Лагатор, Вукчевич, Йовович (Янкович 65), Хакшабанович (Больевич 74), Бечирай.

Предупреждения: Рэшфорд — Вешович.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Черногории

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 00:35

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  1. brown-ale 15.11.2019 01:34 # brown-ale
    Чилвелл бистяра. Летом заберут за сотку.

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  2. shamrock 15.11.2019 01:03 # shamrock
    Федерер топчик <3

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  3. slash-lfc 15.11.2019 01:02 # slash-lfc
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  4. thegodfather 15.11.2019 00:55 # thegodfather
    джеймс-чилуэл

    какая же вам пизда, зеропуки.
    вам осталось недолго

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  5. slash-lfc 15.11.2019 00:42 # slash-lfc
    Опять результат делают игроки Ливерпуля.

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