Сборная Англии забила семь голов Черногории и вышла на Евро-2020

В своем 1000-м матче сборная Англии разгромила Черногорию со счетом 7:0 и оформила выход на Евро-2020.

Относительно победы 0:4 над болгарами главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков, выставив самую молодую команду с 1959 года — средний возраст стартовых 11 составил 23 года и 255 дней.



Хозяева сразу же принялись отчаянно давить, и первый гол не заставил себя ждать. На 11-й минуте Бен Чилуэлл по диагонали выполнил заброс в штрафную на Алекса Окслейд-Чемберлена, который технично принял мяч, а вторым касанием поразил дальний угол ворот — 1:0.



Спустя семь минут Чилуэлл еще раз показал свое мастерство диспетчера, навесив со штрафного на голову Харри Кейну — 2:0.



В середине первого тайма счет стал разгромным. Все тот же Чилуэлл подал угловой, а Кейн нанес удар головой с отскоком от газона — 3:0.



На 27-й минуте черногорцы впервые потревожили Джордана Пикфорда, но тот совершил классный сейв в прыжке после розыгрыша углового у своих ворот.



Не сумев размочить счет, почти сражу же гости пропустили еще раз. Это Маркус Рэшфорд подхватил мяч и расстрелял ворота после парированного голкипером удара Харри Магуайра головой в упор — 4:0.



На 37-й минуте унижение сборной Черногории продолжилось. Рикошет от спины защитника позволил Тренту Александер-Арнольду сделать точную передачу на линию вратарской, где Кейн технично принял мяч и поразил цель — 5:0.



В начале второго тайма Мейсон Маунт сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Кейна, однако на сей раз гол был отменен из-за офсайда.



С шестым пропущенным мячом гостям удалось дотянуть до 66-й минуты, когда свои ворота в попытке вынести мяч подальше поразил Александар Шофранац — 6:0.



Затем игра успокоилась, а точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда вышедший на замену Тэмми Абрахэм с линии вратарской замкнул прострел Джейдона Санчо, которого в прорыв запустил Чилуэлл — 7:0.



Сборная Англии одержала сверхуверенную победу, благодаря которой гарантировала себе первое место в отборочной группе и, таким образом, вышла в финальную стадию Чемпионата Европы.



Сборная Англии — сборная Черногории — 7:0 (5:0)



Голы: Окслейд-Чемберлен 11, Кейн 18, 24, Рэшфорд 30, Шофранац 66 (авт), Абрахэм 84.



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон 56), Уинкс, Маунт (Гомес 70), Санчо, Кейн (Абрахэм 57), Рэшфорд.



Черногория: Миятовч, Вешович, Шофранац, Симич, Радунович (Распопович 45), Хочко, Лагатор, Вукчевич, Йовович (Янкович 65), Хакшабанович (Больевич 74), Бечирай.



Предупреждения: Рэшфорд — Вешович.