Манджукич остается целью для "Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич остается трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", но не будет тренироваться с "красными дьяволами" до открытия трансферного окна.

В четверг в итальянской прессе появилась информация, что "Ювентус" и "Юнайтед" достигли договоренности о трансфере Манджукича в январе.



В этом сезоне Марио не сыграл ни минуты за команду Маурицио Сарри, и сообщалось, что "Ювентус" позволит 33-летнему хорвату уехать в Манчестер и приступить к тренировкам с "красными дьяволами" уже в декабре.



По информации Sky Sports, эта информация не соответствует действительности. Манджукич является одним из вариантов "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего в январе, однако говорить о каких-либо договоренностях или скором приезде Марио в Манчестер нельзя.



Добавим, главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своих намерений по приглашению нападающего. Манджукич, также поигравший за "Баварию" и "Атлетико", определенно добавил бы молодой команде "Юнайтед" опыта.