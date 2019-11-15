Манджукич остается целью для "Юнайтед"

Марио Манджукич Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич остается трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", но не будет тренироваться с "красными дьяволами" до открытия трансферного окна.

В четверг в итальянской прессе появилась информация, что "Ювентус" и "Юнайтед" достигли договоренности о трансфере Манджукича в январе.

В этом сезоне Марио не сыграл ни минуты за команду Маурицио Сарри, и сообщалось, что "Ювентус" позволит 33-летнему хорвату уехать в Манчестер и приступить к тренировкам с "красными дьяволами" уже в декабре.

По информации Sky Sports, эта информация не соответствует действительности. Манджукич является одним из вариантов "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего в январе, однако говорить о каких-либо договоренностях или скором приезде Марио в Манчестер нельзя.

Добавим, главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своих намерений по приглашению нападающего. Манджукич, также поигравший за "Баварию" и "Атлетико", определенно добавил бы молодой команде "Юнайтед" опыта.


Метки Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2019 00:05

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  1. mancunia-planet 15.11.2019 01:03 # mancunia-planet
    Зимой МанЮнайтыча, а летом основные трансферы Мэдисона и Санчо, плюс хорошего опорника бы. И можно не начинать ничего.

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