Манджукич остается целью для "Юнайтед"
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич остается трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", но не будет тренироваться с "красными дьяволами" до открытия трансферного окна.
В четверг в итальянской прессе появилась информация, что "Ювентус" и "Юнайтед" достигли договоренности о трансфере Манджукича в январе.
В этом сезоне Марио не сыграл ни минуты за команду Маурицио Сарри, и сообщалось, что "Ювентус" позволит 33-летнему хорвату уехать в Манчестер и приступить к тренировкам с "красными дьяволами" уже в декабре.
По информации Sky Sports, эта информация не соответствует действительности. Манджукич является одним из вариантов "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего в январе, однако говорить о каких-либо договоренностях или скором приезде Марио в Манчестер нельзя.
Добавим, главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своих намерений по приглашению нападающего. Манджукич, также поигравший за "Баварию" и "Атлетико", определенно добавил бы молодой команде "Юнайтед" опыта.
15.11.2019 00:05
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Зимой МанЮнайтыча, а летом основные трансферы Мэдисона и Санчо, плюс хорошего опорника бы. И можно не начинать ничего.
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