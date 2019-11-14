Агент Беллерина намекает на уход из "Арсенала"

Агент защитника "Арсенала" Эктора Беллерина намекнул, что его клиент может покинуть клуб в конце сезона.

Беллерин лишь недавно вернулся в строй после тяжелой травмы колена, полученной в январе. Эктор постепенно отвоевывает свое место в стартовом составе и вдобавок является одним из вице-капитанов "канониров".



Однако 24-летний испанец вполне может задуматься об уходе, если этот сезон сложится для "Арсенала" неудачно. Благо у Беллерина уже есть один вариант в Серии А.



"В данный момент он сосредоточен на своих обязательствах перед "Арсеналом". Он восстановился после тяжелой травмы и возвращается на свой привычный уровень".



"Ему нравится Италия, и к нему уже существует интерес со стороны итальянского клуба, который я не могу назвать".



"У него есть долгосрочный контракт, и переманить его из "Арсенала" будет непросто — он их вице-капитан. Мы посмотрим, как сложится этот сезон", — сообщил агент Альберто Ботинес Sky Sport Italia.