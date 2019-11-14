"Юнайтед" узнал, сколько будет стоить Эмре Джан

"Манчестер Юнайтед" придется выложить более 30 миллионов фунтов, чтобы приобрести полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в январе.

Напомним, Джан отправился в Турин из "Ливерпуля" свободным агентом летом 2018. Дебютный итальянский сезон был омрачен для Эмре различными проблемами со здоровьем.



Однако и эта кампания складывается для Джана неважно. Эмре оказался на периферии планов главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, который предпочитает доверять новичкам Аарону Рэмси и Адриену Рабьо.



Как утверждает Calciomercato, чемпионы Серии А готовы выслушать предложения по 25-летнему игроку сборной Германии в январе, но хотят получить около 30-35 млн. фунтов в качестве компенсации.



Добавим, в прошлом месяце издание Sky Sports сообщало об интересе к Джану со стороны "Манчестер Юнайтед".