"Юнайтед" узнал, сколько будет стоить Эмре Джан
"Манчестер Юнайтед" придется выложить более 30 миллионов фунтов, чтобы приобрести полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в январе.
Напомним, Джан отправился в Турин из "Ливерпуля" свободным агентом летом 2018. Дебютный итальянский сезон был омрачен для Эмре различными проблемами со здоровьем.
Однако и эта кампания складывается для Джана неважно. Эмре оказался на периферии планов главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, который предпочитает доверять новичкам Аарону Рэмси и Адриену Рабьо.
Как утверждает Calciomercato, чемпионы Серии А готовы выслушать предложения по 25-летнему игроку сборной Германии в январе, но хотят получить около 30-35 млн. фунтов в качестве компенсации.
Добавим, в прошлом месяце издание Sky Sports сообщало об интересе к Джану со стороны "Манчестер Юнайтед".
14.11.2019 22:00
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очередная карма.. а так играл хорошо в апл
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