"Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушения ФФП
"Манчестер Сити" не будет отстранен от участия в Лиге Чемпионов в результате расследования УЕФА на предмет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.
Напомним, УЕФА начал расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги в прошлом сезоне после выдвинутых журналом Der Spiegel обвинений.
Основываясь на взломанной переписке, Der Spiegel утверждал, что клуб с "Этихад" систематически нарушал правила ФФП, в том числе с помощью заключения искусственно завышенных спонсорских контрактов.
The Ahtletic в эксклюзивном материале сообщает, что в следующем месяце УЕФА собирается поставить точку в этой истории. Несмотря на всю серьезность прозвучавших обвинений, "Сити" отделается штрафом.
Это решение, как ожидается, вызовет определенное возмущение и даже повлечет призывы к отказу от существующей системы финансового контроля ввиду ее неэффективности.
14.11.2019 21:00
Просмотров: 621
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все равны перед ФФП. Но некоторые равнее других
(ответить)
A жаль! Это было бы уроком для них! Да и сами может бы начали по правилам жить в футболе!
(ответить)
клоппэ недоротировал
(ответить)
Да все там куплено. Платини попробовал качнуть права, так его убрали нах подальше. Богатые клубы заносят в УЕФА регулярно и творят что хотят. Ни кто их не трогает.
(ответить)
Последние два абзаца, все четко описывают.
Продажные твари!!!
(ответить)
шейхи в очередной раз провели залупой по губам уефа
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий