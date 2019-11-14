"Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушения ФФП

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" не будет отстранен от участия в Лиге Чемпионов в результате расследования УЕФА на предмет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Напомним, УЕФА начал расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги в прошлом сезоне после выдвинутых журналом Der Spiegel обвинений.

Основываясь на взломанной переписке, Der Spiegel утверждал, что клуб с "Этихад" систематически нарушал правила ФФП, в том числе с помощью заключения искусственно завышенных спонсорских контрактов.

The Ahtletic в эксклюзивном материале сообщает, что в следующем месяце УЕФА собирается поставить точку в этой истории. Несмотря на всю серьезность прозвучавших обвинений, "Сити" отделается штрафом.

Это решение, как ожидается, вызовет определенное возмущение и даже повлечет призывы к отказу от существующей системы финансового контроля ввиду ее неэффективности.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 21:00

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  1. armenicus 14.11.2019 22:07 # armenicus
    Все равны перед ФФП. Но некоторые равнее других

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  2. chelsiukpro 14.11.2019 21:58 # chelsiukpro
    A жаль! Это было бы уроком для них! Да и сами может бы начали по правилам жить в футболе!

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  3. cabio-fapello 14.11.2019 21:52 # cabio-fapello
    клоппэ недоротировал

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  4. ray-black 14.11.2019 21:37 # ray-black
    Да все там куплено. Платини попробовал качнуть права, так его убрали нах подальше. Богатые клубы заносят в УЕФА регулярно и творят что хотят. Ни кто их не трогает.

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  5. ignatik 14.11.2019 21:20 # ignatik
    Последние два абзаца, все четко описывают.
    Продажные твари!!!

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  6. cunningham 14.11.2019 21:14 # cunningham
    шейхи в очередной раз провели залупой по губам уефа

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  7. griezmann 14.11.2019 21:04 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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