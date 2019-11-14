"Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушения ФФП

"Манчестер Сити" не будет отстранен от участия в Лиге Чемпионов в результате расследования УЕФА на предмет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Напомним, УЕФА начал расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги в прошлом сезоне после выдвинутых журналом Der Spiegel обвинений.



Основываясь на взломанной переписке, Der Spiegel утверждал, что клуб с "Этихад" систематически нарушал правила ФФП, в том числе с помощью заключения искусственно завышенных спонсорских контрактов.



The Ahtletic в эксклюзивном материале сообщает, что в следующем месяце УЕФА собирается поставить точку в этой истории. Несмотря на всю серьезность прозвучавших обвинений, "Сити" отделается штрафом.



Это решение, как ожидается, вызовет определенное возмущение и даже повлечет призывы к отказу от существующей системы финансового контроля ввиду ее неэффективности.