VAR "никуда не денется" из Премьер-Лиги
Система VAR не претерпит серьезных изменений в этом сезоне Премьер-Лиги и уж точно не будет ликвидирована.
В последние недели работа системы видеопомощи рефери вызывала массу нареканий, поэтому вполне логично, что VAR была одной из главных тем для обсуждений на очередном собрании боссов клубов Премьер-Лиги, что состоялось в Лондоне в четверг.
В преддверии этой встречи ходили слухи, что клубы Премьер-Лиги могут проголосовать за появление мониторов у бровки. Также пресса сообщала о правиле, по которому каждая команда может получить право на три апелляции по ходу матча. Но ничего такого не будет.
"Каких-либо значительных изменений в этом сезоне не будет. Насчет этой новой системы было много дискуссий, но нам просто нужно быть немного терпеливыми. Я лишь могу сказать, что VAR никуда не денется", — цитирует совладельца "Вест Хэма" Дэвида Голда BBC.
Вместе с тем, как утверждает Sky Sports, судейский корпус согласился с тем, что решения должны быть более последовательными, быстрее приниматься и не вызывать недопонимания у фанатов.
Например, организация Майка Райли выразила готовность давать больше информации болельщикам во время пауз при работе VAR: вместо "проверка на пенальти", на табло будет гореть "проверка на пенальти — возможная игра рукой" или вроде того.
14.11.2019 20:00
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