VAR "никуда не денется" из Премьер-Лиги

Система VAR не претерпит серьезных изменений в этом сезоне Премьер-Лиги и уж точно не будет ликвидирована.

В последние недели работа системы видеопомощи рефери вызывала массу нареканий, поэтому вполне логично, что VAR была одной из главных тем для обсуждений на очередном собрании боссов клубов Премьер-Лиги, что состоялось в Лондоне в четверг.



В преддверии этой встречи ходили слухи, что клубы Премьер-Лиги могут проголосовать за появление мониторов у бровки. Также пресса сообщала о правиле, по которому каждая команда может получить право на три апелляции по ходу матча. Но ничего такого не будет.



"Каких-либо значительных изменений в этом сезоне не будет. Насчет этой новой системы было много дискуссий, но нам просто нужно быть немного терпеливыми. Я лишь могу сказать, что VAR никуда не денется", — цитирует совладельца "Вест Хэма" Дэвида Голда BBC.



Вместе с тем, как утверждает Sky Sports, судейский корпус согласился с тем, что решения должны быть более последовательными, быстрее приниматься и не вызывать недопонимания у фанатов.



Например, организация Майка Райли выразила готовность давать больше информации болельщикам во время пауз при работе VAR: вместо "проверка на пенальти", на табло будет гореть "проверка на пенальти — возможная игра рукой" или вроде того.