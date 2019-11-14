Клопп исключил переход Ибрагимовича в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что мог бы пригласить в свою команду нападающего Златана Ибрагимовича, если бы тот прежде не выступал за "Манчестер Юнайтед".

В данный момент Ибрагимович обдумывает следующий шаг в своей карьере после расставания с "ЛА Гэлакси". Ожидается, что 38-летний швед вернется в Европу, однако в "Ливерпуле" его точно не будет.



"Если бы прежде он не выступал за "Манчестер Юнайтед", тогда мы, возможно, подумали бы о его приглашении".



"Если серьезно, то нет. Я даже не уверен, что он хотел бы играть здесь. У нас в команде довольно высокая конкуренция".



"Несмотря на сказанное, я безмерно уважаю Златана. Я обожаю всю его карьеру, обожаю его старание, обожаю его уверенность в себе".



"Возможно, это не всегда правильно, но в любом случае интересно. Он является великолепной личностью, и я правда надеюсь, что он не закончит играть в футбол. Этот мир будет слишком по нему скучать", — сообщил Клопп Sportbladet.