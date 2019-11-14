Родри чувствует, что стал лучше благодаря переходу в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри чувствует, что стал более классным игроком благодаря переезду в Премьер-Лигу.

Минувшим летом "горожанам" пришлось обновить свой трансферный рекорд, чтобы заставить "Атлетико" отпустить Родри.



В этом сезоне 23-летний полузащитник превратился в важного игрока для сборной Испании, и Родри видит в этом подтверждение того, что он сделал правильный шаг.



"Когда ты решаешь что-либо поменять в своей карьере, ты делаешь это для того, чтобы вырасти индивидуально, и в этом отношении у меня все хорошо".



"В этой лиге высокая конкуренция, здесь более прямолинейный футбол, и это заставляет тебя учиться. Я стал более совершенным игроком и могу приносить больше пользы национальной команде", — цитирует Родри Sky Sports.