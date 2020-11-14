Легенда "Арсенала" Тьерри Анри возобновил тренерскую карьеру, возглавив клуб МЛС "Монреаль Импакт".

Напомним, Анри сделал свои первые шаги на тренерском поприще, ассистируя Роберто Мартинесу в сборной Бельгии.



Опыт Тьерри как самостоятельного специалиста ограничивается 20 матчами у руля "Монако" в прошлом сезоне — будучи назначенным в октябре, уже в январе Анри был уволен.



42-летний француз, которого в свое время называли возможным преемником Арсена Венгера и который до настоящего момента считался одним из кандидатов на замену Унаи Эмери, решил не опускать руки и теперь взялся за новую работу.



Контракт Анри с канадским клубом рассчитан на два года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Таким образом, Тьерри возвращается в МЛС, где ему довелось выступать игроком за "Нью-Йорк Ред Буллс".