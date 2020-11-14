Тьерри Анри возобновил тренерскую карьеру

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри возобновил тренерскую карьеру, возглавив клуб МЛС "Монреаль Импакт".

Напомним, Анри сделал свои первые шаги на тренерском поприще, ассистируя Роберто Мартинесу в сборной Бельгии.

Опыт Тьерри как самостоятельного специалиста ограничивается 20 матчами у руля "Монако" в прошлом сезоне — будучи назначенным в октябре, уже в январе Анри был уволен.

42-летний француз, которого в свое время называли возможным преемником Арсена Венгера и который до настоящего момента считался одним из кандидатов на замену Унаи Эмери, решил не опускать руки и теперь взялся за новую работу.

Контракт Анри с канадским клубом рассчитан на два года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Таким образом, Тьерри возвращается в МЛС, где ему довелось выступать игроком за "Нью-Йорк Ред Буллс".


Метки Анри, МЛС, Монреаль Импакт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 17:00

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