Хендерсон: "Был готов убить Суареса"

Джордан Хендерсон и Луис Суарес Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, что он "был готов убить" Луиса Суареса в период совместных выступлений с уругвайским нападающим.

Сам Хендерсон прибыл в мерсисайдский клуб из "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов перед стартом сезона 2011/12. К тому моменту Суарес уже полгода выступал за "красных".

На тот момент Джордану было 20 лет, тогда как Луис уже считался одним из лучших нападающих в Европе. Хендерсон даже чувствовал, что недостаточно хорош для своего звездного партнера по команде, и это вызывало у него разочарование.

"Я старался изо всех сил. Но когда ты футболист, люди постоянно критикуют тебя и сомневаются в тебе".

"Тогда я был молодым игроком, а Луис во время тренировок мог сделать одну-две вещи, которые мне не нравились. От этих вещей у меня возникало ощущение, что я недостаточно хорош, чтобы тренироваться с этой командой".

"Ты лишь от бессилия поднимаешь руки, словно говоря: "Какого черта? что он вытворяет?" И ты чувствуешь, что не должен здесь находиться".

"Это причиняло мне боль. Он проделал это трижды, и тогда я взорвался и был готов убить его".

"Дальше мои отношения с Луисом были хорошими. В следующем матче я сделал на него результативную передачу".

"Он был великолепен со мной, и мы очень сблизились после того момента. Он был еще одним большим игроком, у которого я учился", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Суарес, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2509

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Последние комментарии:




  1. muzzle 14.11.2019 17:11 # muzzle
    Бла бла бла, бля! Что за тупой идиот! Иди унитазы грей!

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  2. tursa 14.11.2019 17:05 # tursa
    чтобы стать лучшим, надо играть с лучшими

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  3. royal-arsenal 14.11.2019 17:00 # royal-arsenal
    Суарес и Санчес - это лучшие игроки АПЛ за последние 10 лет, что были в АПЛ.
    Англичане упустили их

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  4. gio 14.11.2019 16:58 # gio
    Когда Азар над тобой изгалялся ты уже не был мальчиком

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  5. brown-ale 14.11.2019 16:54 # brown-ale
    Так а что сделал Луис? В очко небось прокинул...

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  6. qwerd 14.11.2019 16:22 # qwerd
    Позор славного клуба. Правильно сделали, что загнобили и выбросили, такие как он должны быть только в неуважающих себя не мужских клубах.

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  7. mcfc-fantactic 14.11.2019 16:07 # mcfc-fantactic
    Ахахах. Капитан пятка, лихенда страпоновых!

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  8. mancunia-planet 14.11.2019 16:05 # mancunia-planet
    Суарес просто ебантяй неадекватный жучара, а вот как форвард один из лучших точно совершенно.

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  9. kcuf 14.11.2019 16:04 # kcuf
    Админ,зачем тащить сюда эту гомосятину ? Гому кроме портовых шлюх интересна эта новость про латентных пидоров ?

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