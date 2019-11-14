Хендерсон: "Был готов убить Суареса"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, что он "был готов убить" Луиса Суареса в период совместных выступлений с уругвайским нападающим.

Сам Хендерсон прибыл в мерсисайдский клуб из "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов перед стартом сезона 2011/12. К тому моменту Суарес уже полгода выступал за "красных".



На тот момент Джордану было 20 лет, тогда как Луис уже считался одним из лучших нападающих в Европе. Хендерсон даже чувствовал, что недостаточно хорош для своего звездного партнера по команде, и это вызывало у него разочарование.



"Я старался изо всех сил. Но когда ты футболист, люди постоянно критикуют тебя и сомневаются в тебе".



"Тогда я был молодым игроком, а Луис во время тренировок мог сделать одну-две вещи, которые мне не нравились. От этих вещей у меня возникало ощущение, что я недостаточно хорош, чтобы тренироваться с этой командой".



"Ты лишь от бессилия поднимаешь руки, словно говоря: "Какого черта? что он вытворяет?" И ты чувствуешь, что не должен здесь находиться".



"Это причиняло мне боль. Он проделал это трижды, и тогда я взорвался и был готов убить его".



"Дальше мои отношения с Луисом были хорошими. В следующем матче я сделал на него результативную передачу".



"Он был великолепен со мной, и мы очень сблизились после того момента. Он был еще одним большим игроком, у которого я учился", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.