Хендерсон: "Был готов убить Суареса"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, что он "был готов убить" Луиса Суареса в период совместных выступлений с уругвайским нападающим.
Сам Хендерсон прибыл в мерсисайдский клуб из "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов перед стартом сезона 2011/12. К тому моменту Суарес уже полгода выступал за "красных".
На тот момент Джордану было 20 лет, тогда как Луис уже считался одним из лучших нападающих в Европе. Хендерсон даже чувствовал, что недостаточно хорош для своего звездного партнера по команде, и это вызывало у него разочарование.
"Я старался изо всех сил. Но когда ты футболист, люди постоянно критикуют тебя и сомневаются в тебе".
"Тогда я был молодым игроком, а Луис во время тренировок мог сделать одну-две вещи, которые мне не нравились. От этих вещей у меня возникало ощущение, что я недостаточно хорош, чтобы тренироваться с этой командой".
"Ты лишь от бессилия поднимаешь руки, словно говоря: "Какого черта? что он вытворяет?" И ты чувствуешь, что не должен здесь находиться".
"Это причиняло мне боль. Он проделал это трижды, и тогда я взорвался и был готов убить его".
"Дальше мои отношения с Луисом были хорошими. В следующем матче я сделал на него результативную передачу".
"Он был великолепен со мной, и мы очень сблизились после того момента. Он был еще одним большим игроком, у которого я учился", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.
14.11.2019 16:00
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Бла бла бла, бля! Что за тупой идиот! Иди унитазы грей!
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чтобы стать лучшим, надо играть с лучшими
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Суарес и Санчес - это лучшие игроки АПЛ за последние 10 лет, что были в АПЛ.
Англичане упустили их
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Когда Азар над тобой изгалялся ты уже не был мальчиком
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Так а что сделал Луис? В очко небось прокинул...
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Позор славного клуба. Правильно сделали, что загнобили и выбросили, такие как он должны быть только в неуважающих себя не мужских клубах.
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Ахахах. Капитан пятка, лихенда страпоновых!
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Суарес просто ебантяй неадекватный жучара, а вот как форвард один из лучших точно совершенно.
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Админ,зачем тащить сюда эту гомосятину ? Гому кроме портовых шлюх интересна эта новость про латентных пидоров ?
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