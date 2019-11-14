Яя Туре хочет вернуться в Премьер-Лигу

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре заявил о своем желании вернуться в Премьер-Лигу.

Ране в своей карьере ивуарийский полузащитник провел восемь успешных лет на "Этихад", поспособствовав превращению "Сити" в топ-клуб.



После ухода от "горожан" в конце сезона 2017/18 Туре успел поиграть в Греции и Китае. Сейчас Яя уже 36 лет, однако он чувствует в себе силы выступать на уровне Премьер-Лиги.



"Я был бы счастлив вернуться в Премьер-Лгу, но это зависит от команды. Мы еще посмотрим, потому что не все в Европе смотрят на возраст одинаково — дело не в нем. Все зависит того, что это за клуб и чего они хотят добиться".



"Я не хочу чересчур забегать вперед и предлагать свои услуги, но я просто хочу, чтобы они дали мне шанс, поэтому посмотрим".



"Мысленно я отвожу еще год или максимум два игры в футбол, после чего я хочу проводить время с семьей и займусь другими делами".



"Я хочу гордиться с собой. Порой футболист рано заканчивает играть, потому что люди пытаются заставить тебя закончить. Сложно, когда это не исходит из твоего сердца".



"Помню, когда я был в Греции, люди спекулировали насчет моей карьеры — я не был рад этому. Чего-то не хватало. Я хочу контролировать свою ситуацию".



"Думаю, я должен начать тренерские курсы. Футбол занимал всю мою жизнь с детства и до сих пор. Футбол — часть меня, и я не могу перестать смотреть футбол или перестать иметь к нему отношение", — сообщил Туре Sky Sports.