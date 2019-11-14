Яя Туре хочет вернуться в Премьер-Лигу

Яя Туре Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре заявил о своем желании вернуться в Премьер-Лигу.

Ране в своей карьере ивуарийский полузащитник провел восемь успешных лет на "Этихад", поспособствовав превращению "Сити" в топ-клуб.

После ухода от "горожан" в конце сезона 2017/18 Туре успел поиграть в Греции и Китае. Сейчас Яя уже 36 лет, однако он чувствует в себе силы выступать на уровне Премьер-Лиги.

"Я был бы счастлив вернуться в Премьер-Лгу, но это зависит от команды. Мы еще посмотрим, потому что не все в Европе смотрят на возраст одинаково — дело не в нем. Все зависит того, что это за клуб и чего они хотят добиться".

"Я не хочу чересчур забегать вперед и предлагать свои услуги, но я просто хочу, чтобы они дали мне шанс, поэтому посмотрим".

"Мысленно я отвожу еще год или максимум два игры в футбол, после чего я хочу проводить время с семьей и займусь другими делами".

"Я хочу гордиться с собой. Порой футболист рано заканчивает играть, потому что люди пытаются заставить тебя закончить. Сложно, когда это не исходит из твоего сердца".

"Помню, когда я был в Греции, люди спекулировали насчет моей карьеры — я не был рад этому. Чего-то не хватало. Я хочу контролировать свою ситуацию".

"Думаю, я должен начать тренерские курсы. Футбол занимал всю мою жизнь с детства и до сих пор. Футбол — часть меня, и я не могу перестать смотреть футбол или перестать иметь к нему отношение", — сообщил Туре Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Туре

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 712

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 14.11.2019 15:57 # chelsea88
    В аснле основным был бы.

    (ответить)

  2. scouser2005 14.11.2019 15:55 # scouser2005
    Хорошее имя ЯЯ - надо обе буквы писать большими.
    Какой полет самомнения. Какой нибудь Адольф позавидовал бы.
    Надо ему взять привычку как у Ибрагимовича говорить о себе в третьем лице.
    Мол "Думаю, ЯЯ должен начать тренерские курсы." ))

    (ответить)

  3. sausage 14.11.2019 15:43 # sausage
    Да ну нах. Борцов с расизмом и так хоть жопой ешь, в АПЛ народилось новое поколение таковых, ещё этого правдоруба не хватало со своим агентом.

    (ответить)

  4. royal-arsenal 14.11.2019 15:25 # royal-arsenal
    Яя на фото вернулся в Барсу?

    (ответить)

  5. j-silver 14.11.2019 15:07 # j-silver
    на лавку в какой-нить норидж сгодится

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: