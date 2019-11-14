Харри Уилсон: "Клопп следит за мной"

Вингер "Борнмута" Харри Уилсон признался, что продолжает поддерживать контакт с "Ливерпулем" и Юргеном Клоппом во время своей аренды.

Этот сезон Уилсон проводит у "вишенок" на правах аренды. В минувший уикенд против "Ньюкасла" 22-летний валлиец забил уже свой четвертый гол.



Отличная форма Уилсона помогла "Борнмуту" вскарабкаться в верхнюю половину таблицы Премьер-Лиги, и Харри знает наверняка, что за ним следят в "Ливерпуле".



"Я постоянно на связи с "Ливерпулем", у них есть человек, который работает с отправленными в аренду игрокам, и мы общаемся каждую неделю. Также я получил необычное сообщение от главного тренера".



"Он сказал, что следит за мной, а когда я забил "Манчестер Сити", то поздравил меня с голом. Он написал: "Отличный штрафной удар!"



"Такие вещи поднимают настроение, и это замечательно, что он следит за мной. Когда ты ушел в аренду, приятно осознавать, что тебя не забыли".



"Также я общаюсь с некоторыми из парней, и если я могу, то посещаю их матчи", — цитирует Уилсона Sky Sports.