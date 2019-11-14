Харри Уилсон: "Клопп следит за мной"

Харри Уилсон Вингер "Борнмута" Харри Уилсон признался, что продолжает поддерживать контакт с "Ливерпулем" и Юргеном Клоппом во время своей аренды.

Этот сезон Уилсон проводит у "вишенок" на правах аренды. В минувший уикенд против "Ньюкасла" 22-летний валлиец забил уже свой четвертый гол.

Отличная форма Уилсона помогла "Борнмуту" вскарабкаться в верхнюю половину таблицы Премьер-Лиги, и Харри знает наверняка, что за ним следят в "Ливерпуле".

"Я постоянно на связи с "Ливерпулем", у них есть человек, который работает с отправленными в аренду игрокам, и мы общаемся каждую неделю. Также я получил необычное сообщение от главного тренера".

"Он сказал, что следит за мной, а когда я забил "Манчестер Сити", то поздравил меня с голом. Он написал: "Отличный штрафной удар!"

"Такие вещи поднимают настроение, и это замечательно, что он следит за мной. Когда ты ушел в аренду, приятно осознавать, что тебя не забыли".

"Также я общаюсь с некоторыми из парней, и если я могу, то посещаю их матчи", — цитирует Уилсона Sky Sports.


Метки Борнмут, Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 14:05

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  1. naby-keita 14.11.2019 14:11 # naby-keita
    выше горелый пинс. потушите его.

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  2. j-silver 14.11.2019 14:10 # j-silver
    клопп следит только за тем, чтоб судейки всегда были довольны

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