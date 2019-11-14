Вертонген, Алдервейрелд и Эриксен уйдут из "Тоттенхэма" свободными агентами

Ключевые игроки "Тоттенхэма" Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен планируют покинуть Северный Лондон в конце этого сезона свободными агентами.

На протяжении нескольких лет Ян, Тоби и Эриксен являлись лидерами "шпор" на поле и в раздевалке, однако теперь все они собираются сделать следующий шаг в своих карьерах.



Как утверждает Daily Star, все трое отвергнут попытки "Тоттенхэма" заключить новые контракты, а равно и попытки президента лондонцев Даниэля Леви продать их в январе.



Действующие соглашения Вертонгена, Алдервейрелда и Эриксена истекают в конце сезона, и это означает, что Леви не получит ни пенни компенсации, если все трое реализуют задуманное.



Добавим, что лишь накануне похожую стратегию озвучил и Данни Роуз. Защитник пригрозил Леви, что останется в "Тоттенхэме" до истечения своего контракта в 2021 году.