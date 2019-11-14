Вертонген, Алдервейрелд и Эриксен уйдут из "Тоттенхэма" свободными агентами

Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд Ключевые игроки "Тоттенхэма" Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен планируют покинуть Северный Лондон в конце этого сезона свободными агентами.

На протяжении нескольких лет Ян, Тоби и Эриксен являлись лидерами "шпор" на поле и в раздевалке, однако теперь все они собираются сделать следующий шаг в своих карьерах.

Как утверждает Daily Star, все трое отвергнут попытки "Тоттенхэма" заключить новые контракты, а равно и попытки президента лондонцев Даниэля Леви продать их в январе.

Действующие соглашения Вертонгена, Алдервейрелда и Эриксена истекают в конце сезона, и это означает, что Леви не получит ни пенни компенсации, если все трое реализуют задуманное.

Добавим, что лишь накануне похожую стратегию озвучил и Данни Роуз. Защитник пригрозил Леви, что останется в "Тоттенхэме" до истечения своего контракта в 2021 году.


Метки Алдервейрелд, Вертонген, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 13:50

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  1. blueswin 14.11.2019 14:12 # blueswin
    И что Вертонген будет планировать в 33 года к концу сезона? Он что думает что его Бавария подпишет? Ну разве что Ювентус любитель падали, но вряд ли его ждёт что то лучше. Алдервейрелду тоже 31, а Эриксен хоть был еще недавно топ игроком, сейчас далёк от своей мечты. Не думаю что он нужен вообще Реалу. Роуза тоже самое относится. Иногда выдуманные желания не совпадают с реальностью.

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  2. j-silver 14.11.2019 14:09 # j-silver
    кек, еврея же разорвет в бессильной злобе, что он не состриг с них хоть немножечко шекелей

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  3. mancunia-planet 14.11.2019 14:08 # mancunia-planet
    Мастера своего дела все, опытные матёрые игроки, кто куда

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  4. blackdreamer 14.11.2019 14:04 # blackdreamer
    начало конца курятника

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  5. chr1s8rown 14.11.2019 14:03 # chr1s8rown
    Жадный еврей .так ему и надо

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  6. chelsea88 14.11.2019 14:02 # chelsea88
    Всех в аснл.

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