Вертонген, Алдервейрелд и Эриксен уйдут из "Тоттенхэма" свободными агентами
Ключевые игроки "Тоттенхэма" Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен планируют покинуть Северный Лондон в конце этого сезона свободными агентами.
На протяжении нескольких лет Ян, Тоби и Эриксен являлись лидерами "шпор" на поле и в раздевалке, однако теперь все они собираются сделать следующий шаг в своих карьерах.
Как утверждает Daily Star, все трое отвергнут попытки "Тоттенхэма" заключить новые контракты, а равно и попытки президента лондонцев Даниэля Леви продать их в январе.
Действующие соглашения Вертонгена, Алдервейрелда и Эриксена истекают в конце сезона, и это означает, что Леви не получит ни пенни компенсации, если все трое реализуют задуманное.
Добавим, что лишь накануне похожую стратегию озвучил и Данни Роуз. Защитник пригрозил Леви, что останется в "Тоттенхэме" до истечения своего контракта в 2021 году.
14.11.2019 13:50
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Последние комментарии:
И что Вертонген будет планировать в 33 года к концу сезона? Он что думает что его Бавария подпишет? Ну разве что Ювентус любитель падали, но вряд ли его ждёт что то лучше. Алдервейрелду тоже 31, а Эриксен хоть был еще недавно топ игроком, сейчас далёк от своей мечты. Не думаю что он нужен вообще Реалу. Роуза тоже самое относится. Иногда выдуманные желания не совпадают с реальностью.
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кек, еврея же разорвет в бессильной злобе, что он не состриг с них хоть немножечко шекелей
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Мастера своего дела все, опытные матёрые игроки, кто куда
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начало конца курятника
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Жадный еврей .так ему и надо
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Всех в аснл.
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