Бент: "Джеймс так же хорош, как и Александер-Арнольд"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Даррен Бент считает, что правый защитник "Челси" Рис Джеймс так же хорош, как и его коллега по амплуа Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

В минувшую субботу 19-летний Джеймс отметился своим первым в карьере появлением с первых минут на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:0 над "Кристал Пэлас".



По мнению Бента, единственная проблема для Риса — это наличие конкурента по позиции в лице капитана команды Сесара Аспиликуэты.



"Я большой фанат этого парня, я от него без ума. Ему не повезло лишь в том, что его конкурентом по позиции является капитан команды, но вы можете видеть, сколь отчаянно Лэмпард хочет дать ему игровое время, потому что парень готов".



"Если посмотреть на его технику работы с мячом, то я думаю, он так же хорош, как и Трент. Он ничуть не уступает ему в мастерстве паса и доставке мяча. Кроме того, он большой и мощный парень".



"Думаю, в данный момент у сборной Англии невероятный подбор игроков справа в обороне. Конкуренция на этой позиции в следующие 10 лет будет зашкаливать", — сообщил Бент talkSPORT.