Бент: "Джеймс так же хорош, как и Александер-Арнольд"
Экс-нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Даррен Бент считает, что правый защитник "Челси" Рис Джеймс так же хорош, как и его коллега по амплуа Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
В минувшую субботу 19-летний Джеймс отметился своим первым в карьере появлением с первых минут на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:0 над "Кристал Пэлас".
По мнению Бента, единственная проблема для Риса — это наличие конкурента по позиции в лице капитана команды Сесара Аспиликуэты.
"Я большой фанат этого парня, я от него без ума. Ему не повезло лишь в том, что его конкурентом по позиции является капитан команды, но вы можете видеть, сколь отчаянно Лэмпард хочет дать ему игровое время, потому что парень готов".
"Если посмотреть на его технику работы с мячом, то я думаю, он так же хорош, как и Трент. Он ничуть не уступает ему в мастерстве паса и доставке мяча. Кроме того, он большой и мощный парень".
"Думаю, в данный момент у сборной Англии невероятный подбор игроков справа в обороне. Конкуренция на этой позиции в следующие 10 лет будет зашкаливать", — сообщил Бент talkSPORT.
14.11.2019 12:00
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А Хадсон-Одой уровня Месси, понятное дело, вопросов нет.
А если серьезно, то в чемпионате есть крутые фланговые защи, и этому парню еще предстоит долгая дорога, чтобы стать хотя бы одним из.
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Джемс танк
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Ну так всё и есть. Кроссы у Джеймса вообще лучшие в Челси. Он мощнее Трента и лучше ходит в атаку, смещаясь до центра штрафной соперника. Я вообще такого раньше не видел. Трент - более классический защитник, тоже неплох, но я бы никогда не обменял Джеймса на на него. Рис очень впечатлил меня сперва игрой за молодёжку, где был признан лучшим игроком академии, после чего уехал в аренду в Уиган, где тоже был признан лучшим игроком сезона как по версии игроков, так и по версии болельщиков. Ну и вишенка на торте - приз за лучший гол. Удары у него тоже что надо. И ему всего 19, при этом он раскидывал взрослых мужиков в ЧШ как кегли. Будет интересно понаблюдать за его прогрессом. Это, впрочем, сейчас ко всему молодняку Челси относится.
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Мэйсон Маунт о Рисе Джеймсе: «Я зову его "Зверь", потому что он очень быстрый, сильный и мощный. На тренировках к нему не хочется приближаться, потому что он оставит тебя без мяча, так что ты стараешься держаться от него подальше».
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сегодня ставки ставки ставочки
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все эти "топари" джеймсы , лофтус чики и одои которые сыграли максимум 5 матчей в апл и нивьебацо топари вызывают ток орево
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За этот сезон закрепится в основе Челси. И поедет основным правым защем на ЧМ
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пенс головного мозга у Бента
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