Ходдл: "Челси" будет готов выиграть Премьер-Лигу в течение двух лет"

Бывший наставник "Челси" и сборной Англии Гленн Ходдл ожидает, что в течение двух лет команда Фрэнка Лэмпарда превратится в претендента на титул Премьер-Лиги.

Начав новый сезон с неопытным по тренерским меркам Лэмпардом и в условиях трансферного запрета, "синие" довольно быстро нащупали свою игру, к которой со временем приложились и результаты.



Молодая команды Лэмпарда выиграла все шесть последних матчей в Премьер-Лиге и на международный перерыв ушла, занимая третье место в таблице. Если "Челси" сохранит эту траекторию развития, уверен Ходдл, чемпионство не заставить себя ждать.



"Думаю, за этой командой очень интересно наблюдать. Думаю, вы будете правы, если скажете, что эта молодые игроки могли не получить своего шанса без трансферного запрета, но они его получили".



"Когда выпускаешь молодых игроков, они должны быть достаточно хороши, и эти парни — достаточно хороши. Это имеет ключевое значение".



"Я смотрю на этих пятерых молодых игроков и думаю, что в течение двух лет они будут готовы выиграть лигу".



"Я правда чувствую, что у них есть фундамент, чтобы продолжать в том же духе и добиться чего-нибудь особенного", — цитирует Ходдла Daily Star.