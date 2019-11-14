Ходдл: "Челси" будет готов выиграть Премьер-Лигу в течение двух лет"
Бывший наставник "Челси" и сборной Англии Гленн Ходдл ожидает, что в течение двух лет команда Фрэнка Лэмпарда превратится в претендента на титул Премьер-Лиги.
Начав новый сезон с неопытным по тренерским меркам Лэмпардом и в условиях трансферного запрета, "синие" довольно быстро нащупали свою игру, к которой со временем приложились и результаты.
Молодая команды Лэмпарда выиграла все шесть последних матчей в Премьер-Лиге и на международный перерыв ушла, занимая третье место в таблице. Если "Челси" сохранит эту траекторию развития, уверен Ходдл, чемпионство не заставить себя ждать.
"Думаю, за этой командой очень интересно наблюдать. Думаю, вы будете правы, если скажете, что эта молодые игроки могли не получить своего шанса без трансферного запрета, но они его получили".
"Когда выпускаешь молодых игроков, они должны быть достаточно хороши, и эти парни — достаточно хороши. Это имеет ключевое значение".
"Я смотрю на этих пятерых молодых игроков и думаю, что в течение двух лет они будут готовы выиграть лигу".
"Я правда чувствую, что у них есть фундамент, чтобы продолжать в том же духе и добиться чего-нибудь особенного", — цитирует Ходдла Daily Star.
14.11.2019 11:00
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Последние комментарии:
Ну вот у этого дядьки белее адекватное мнение, недаром топовым тренером был. Единственно, что Челси нужны опытные игроки в этот детсад. А по окончании этого сезона походу со всеми таковыми, кроме Аспи, расстанутся. Баланс опыта и молодости обязателен для клуба, претендующего на высокие места и титулы. Пусть даже эти опытные игроки не хватают звёзд с небес. Их наличие в составе дорогого стоит.
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только после Сульшера
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чет рано начинать пророчить им борьбу за титул, подождали бы хотя бы до февраля, сарри тоже здорово начал, не хуже нынешней команды, потом поплыл
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что сказать, Риз Джеймс это топовый правый деф 19 лет, аналог бы стоил 50+ млн.
Абрахам возможно потянет на 100ку под конец сезона.
Маунт-20-30 лямов
КХО - тоже 20-30 млн в его нынешней форме.
Томори как минимум 30-40 на данный момент но сильно вырастет до конца сезона в цене.
ИМХО лучшее ТО что было у челси случилось благодаря трансферному бану.
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Сперва посмотрим кого он купит после завершения бана.
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Сложно предсказывать будущие сезоны, ибо расклад часто складывается непредсказуемо: Сити на ровном месте начали барахлить, Тоттенхэм совсем расклеился, Лестер на коне, Челси с лихвой превосходит ожидания. Никто перед началом сезона такое представить не смог бы.
Поэтому нужно плясать от того, что имеем сейчас. А сейчас, учитывая нынешнее положение дел, команда может уверенно закрепляться на 2м месте и ждать осечек лидера (а лидер ведет матчи не безупречно - надежда есть). Все возможно. Календарь после Сити прямо до боксин дэй достаточно благоприятный - лишь бы травм не было, а тогда и новогодний период хорошо пройти смогут.
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Ахахах. Тролль 90 лвла.
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Если бы Чик был здоров, то уже сейчас могли побороться.
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Больше всего жду возвращения к играм Лофтус-Чик, хотя бы пол сезона должен отбегать перед следующим. В противном случае будет тяжело как Баркли, который не может поймать стабильность.
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